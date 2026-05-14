Canoa velocità, il K4 500 maschile vince la batteria in Coppa del Mondo. Anche Tacchini e Casadei sugli scudi a Brandeburgo

La sessione mattutina della prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, scattata a Brandeburgo, in Germania, vede avanzare in semifinale tutti gli equipaggi azzurri in acqua, ad eccezione del KL1 200 maschile di Christian Volpi, che va direttamente in Finale A. Nelle specialità olimpiche, vanno sottolineate le ottime prove di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile e dell’imbarcazione azzurra del K4 500 maschile, tutti vittoriosi nelle rispettive batterie.

CANOA VELOCITÀ

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini vince la quarta batteria in 4:19.34, mentre Gabriele Casadei domina la quinta serie in 4:14.79: i due azzurri siglano, rispettivamente, il 17° ed il terzo tempo complessivo. Nel K4 500 maschile Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato vincono la seconda serie in 1:24.93 e firmano l’ottavo tempo assoluto, mentre nel K4 500 femminile Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti e Meshua Marigo sono seste nella prima batteria in 1:42.84.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 maschile Andrea Domenico Di Liberto vince la seconda serie in 37.00, quarto tempo assoluto, mentre nel C1 200 maschile Nicolae Craciun si classifica quinto nella quarta serie in 44.85. Nel K1 1000 femminile Lucrezia Zironi è seconda nella prima batteria in 4:26.91, mentre Agata Fantini si classifica quinta nella seconda serie in 4:28.33.

PARACANOA

SPECIALITÀ PARALIMPICHE

Nel KL1 200 maschile Christian Volpi vince la seconda serie in 46.44 ed approda direttamente in Finale A col quinto tempo assoluto, mentre Francesco Vallon è quinto nella prima batteria in 54.35. Nel VL3 200 femminile Zakaria Abakar Nouracham è sesta nella prima serie in 1:16.84, mentre nel KL3 200 maschile Cristian Piazza è sesto nella seconda serie in 48.78.