Canoa velocità: Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a Brandeburgo

La sessione pomeridiana della prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà a Brandeburgo fino a domenica 17, continua a riservare soddisfazioni ai colori azzurri. Spiccano la qualificazione alla finale A del C1 1000 metri conquistata da Gabriele Casadei e quella nel K1 200 metri centrata da Andrea Domenico Di Liberto.

Gabriele Casadei domina la prima semifinale del C1 1000 metri uomini e approda in finale A con 04:10.62, secondo miglior tempo per lui, mentre Carlo Tacchini chiude la seconda in ottava posizione con 04:31.05 e deve accontentarsi della finale C. Nella terza semifinale del K1 200 maschile Andrea Domenico Di Liberto è secondo in 36.35 e stacca il pass per la finale A. Nella seconda semifinale del K1 1000 metri femminile Agata Fantini chiude in quarta posizione con 04:28.06 e approda alla finale B.

Nella prima semifinale del K4 500 uomini Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato chiudono settimi in 01:27.04 e sono eliminati. Stessa sorte per Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti e Meshua Marigo che nel K4 500 femminile terminano ottave con 01:40.87. Nella terza serie di semifinale del C1 200 metri maschile Nicolae Craciun chiude quinto in 42.88 e stacca il pass per la finale B.

Nella batteria del KL3 200 femminile Zakaria Abakar Nouracham termina ultima con 01:03.71 ed è eliminata. Amanda Embriaco conclude invece quarta con 51.58 ed accede in semifinale. Nella seconda serie dei 200 maschili VL2 Marius-Bogdan Ciustea è quinto in 59.23, crono che lo proietta in semifinale. Nella seconda batteria dei 200 maschili VL3 Omar Diabang è quinto in 58.07, tempo grazie a cui passa in semifinale, traguardo raggiunto anche da Mirko Nicoli con 52.75.

Nella prima batteria del C1 500 femminile Olympia Della Giustina finisce in 02:19.63 e passa in semifinale. Supera il turno anche Nicolae Craciun che chiude quarto in 02:01.73 nella seconda serie del C1 500 maschile. Nel K1 500 femminile Meshua Marigo termina la sua prova al quarto posto in 02:04.86 e passa in semifinale, obiettivo centrato anche da Agata Fantini che chiude l’ultima serie in seconda posizione con 02:04.18. Nella prima serie del K1 1000 metri maschile Giacomo Rossi chiude quinto in 03:52.88 ed è eliminato, mentre passa il turno Andrea Schera che chiude la seconda serie in terza posizione con 03:48.39.