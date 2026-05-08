Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile

A Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. La sessione mattutina dedicata alle batterie e alle semifinali si è rivelata soddisfacente per l’Italia, soprattutto per merito di Gabriele Casadei, che ha firmato il miglior tempo nel C1 1000 metri (3:59.44) e si è qualificato alla finale, da cui Carlo Tacchini è invece rimasto escluso per tre centesimi (4:03.27, nono alle spalle del polacco Wiktor Grazunow).

Il K4 500 metri di Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato si è meritato l’approdo all’atto conclusivo grazie al terzo posto conseguito nella propria semifinale con il tempo di 1:23.57 alle spalle dell’Ungheria (1:22.08) e del Portogallo (1:22.64), mentre il miglior crono della sessione è stato firmato dall’Australia (1:21.35), a precedere Germania (1:21.46) e Lituania (1:21.70).

Nicolae Craciun disputerà la finale B del C1 maschile 200 metri dopo aver chiuso la semifinale con il dodicesimo tempo della sessione (40.58), fermandosi a 19 centesimi dal passaggio del turno. Eliminato in semifinale il K4 femminile 500 metri di Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti, Meshua Marigo (23mo crono complessivo, 1:38.50).