Canoa
Canoa velocità: Della Giustina, Craciun e Di Liberto in finale a Szeged
La sessione pomeridiana della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Szeged in Ungheria, continua a riservare soddisfazioni ai colori azzurri. Olympia Della Giustina nel C1 500 Femminile, Nicolae Craciun nella medesima distanza in campo maschile e Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 maschile centrano il pass per la finale A.
Nella prima batteria del C1 500 femminile Olympia Della Giustina vince con il tempo di 2:10.52 e stacca il pass diretto per la Finale A. Nella quarta batteria del C1 500 uomini Nicolae Craciun termina quinto con 2:00.47 e si qualifica per la semifinale.
Nella seconda batteria del K1 500 femminile Agata Fantini termina quarta con 1:57.99 e stacca il pass per la semifinale, mentre nella terza Lucrezia Zironi termina quarta con 1:58.20. Nella quinta batteria del K1 200 uomini Andrea Domenico Di Liberto chiude secondo alle spalle dell’ungherese Balogh con 35.88 e passa in semifinale.
Giacomo Rossi ottiene il pass per la semifinale grazie al quinto tempo ottenuto nella terza batteria del K1 1000 metri, 3:35.92 il suo crono di riferimento. Nella sesta serie della stessa distanza Andrea Schera passa il turno con 3:32.77. Nicolae Craciun chiude in terza posizione la terza serie di semifinale del C1 500 maschile e vola in finale A con 1:49.31.
Agata Fantini termina settima nella seconda semifinale del K1 500 donne e si qualifica per la finale C con 1:55.85. Lucrezia Zironi chiude invece la terza serie in 1:51.94, taglia il traguardo in quarta posizione e accede alla finale B. Nella terza serie di semifinale del K1 200 uomini Andrea Domenico Di Liberto stacca il pass per la finale A grazie al terzo posto ottenuto in 35.22.
Nella prima serie di semifinale del K1 Andrea Schera taglia il traguardo in 3:31.13, tempo che gli vale la quinta posizione e l’accesso alla finale B. Nell’ultima serie della stessa distanza Giacomo Rossi termina invece la sua prova in ottava posizione ed è eliminato.