Canoa velocità, Casadei/Tacchini in semifinale nel C2 500 a Szeged col secondo crono

Si completa la seconda giornata di gare a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: nella sessione pomeridiana altre sei imbarcazioni dell’Italia approdano in semifinale nelle specialità olimpiche, oltre a tre equipaggi che avanzano nelle specialità non olimpiche.

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini staccano il pass per la semifinale vincendo la seconda serie in 1’38″55, secondo tempo complessivo alle spalle dell’imbarcazione degli atleti individuali neutrali. Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina approda in semifinale grazie al terzo tempo nella seconda batteria in 46″34, 18° crono assoluto.

Nel K2 500 femminile centrano le semifinali sia Sara Daldoss e Meshua Marigo, quinte nella terza serie in 1’45″55, sia Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, che vincono la quinta batteria in 1’42″66, quinto tempo assoluto. Nel K2 500 maschile Samuele Burgo e Tommaso Freschi passano in semifinale grazie al quinto posto nella quarta serie in 1’32″58, mentre Giacomo Cinti ed Andrea Domenico Di Liberto vengono ripescati grazie al miglior crono tra gli equipaggi inizialmente esclusi, dopo aver chiuso al sesto posto nella terza batteria in 1’31″24.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Lucrezia Zironi approda in semifinale grazie al quarto posto nella prima serie in 41″33, 19° tempo complessivo, mentre non ce la fa Agata Fantini, settima nella terza batteria in 41″54. Nel K1 500 maschile Alessio Campari passa in semifinale col quarto posto nella prima serie in 1’39″69, così come Achille Spadacini, quarto nella quinta batteria in 1’42″93.

Nella finale del C1 500 femminile Olympia Della Giustina sfiora il podio, chiudendo quarta in 2’02″60, a 3″60 dalla cinese Mengya Sun, vittoriosa in 1’59″00, andando a precedere la canadese Sophia Jensen seconda in 1’59″75, a 0″75, e la magiara Zsofia Katalin Csorba, terza in 2’02″54, a 3″54.

Nella finale del K1 200 maschile Andrea Domenico Di Liberto è settimo in 35″01 nella gara vinta dal lusitano Pedro Casinha in 34″48, davanti al magiaro Gergely Balogh ed al lituano Simonas Maldonis, secondi a pari merito in 34″65, a 0″17.

Nella finale del C1 500 maschile Nicolae Craciun è nono ed ultimo in 1’48″20, a 3″77 dal cinese Bowen Ji, vittorioso in 1’44″43, davanti al brasiliano Isaquias Guimaraes Queiroz, secondo in 1’44″73, a 0″30, ed all’altro cinese Shengyue Wu, terzo in 1’45″25, a 0″82.