Canoa
Canoa velocità, Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri a Szeged! Vittoria ad un soffio
Si apre con un podio per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: a Szeged, in Ungheria, nella specialità olimpica del C1 1000 maschile si classifica terzo Gabriele Casadei, che nella stessa località era stato secondo sempre sul circuito maggiore nel 2025.
SPECIALITÀ OLIMPICHE
Nel C1 1000 maschile si classifica terzo Gabriele Casadei, che arpiona il gradino più basso del podio in 3’42″17, a 0″71 dal ceco Martin Fuksa e dall’atleta individuale neutrale Zakhar Petrov, vincitori a pari merito in 3’41″46. L’azzurro, quarto per i primi tre quarti di gara, pur sempre a circa 1″ dalla testa, nel segmento finale scavalca il magiaro Daniel Fejes, quarto in 3’43″10, a 1″64. Nella Finale B Carlo Tacchini è nono in 4’40″28, chiudendo così al 18° posto assoluto.
Nel K4 500 maschile successo dell’Ungheria, che la spunta in 1’18″45, precedendo l’Australia, seconda in 1’18″77, a 0″32, e la Lituania, terza in 1’19″00, a 0″55. L’Italia di Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolo Volo e Giovanni Francesco Penato si classifica ottava in 1’20″65, a 2″20.
Nel K4 500 femminile si impone la Cina, prima con il crono di 1’29″61, bruciando sul traguardo la Spagna, seconda con il tempo di 1’29″63, a 0″02, mentre completano il podio le atlete individuali neutrali, terze in 1’30″79, a 1″18.
Nel C2 500 femminile affermazione dell’Ucraina, che si impone in 1’51″55, vincendo il duello con la Cina, che deve accontentarsi della piazza d’onore con il crono di 1’51″64, a 0″09, mentre sale sul gradino più basso del podio l’Ungheria, terza con il tempo di 1’52″66, a 1″11.
SPECIALITÀ NON OLIMPICHE
Nel C1 200 maschile successo dell’atleta individuale neutrale Sergey Svinarev, primo in 38″05, davanti all’uzbeko Artur Guliev, secondo con il tempo di 38″17, a 0″12, ed allo spagnolo Pablo Grana, terzo in 38″30, a 0″25. Nella Finale B Nicolae Craciun è secondo in 39″64, classificando all’11° posto complessivo.
Nel K1 1000 femminile doppietta dell’Ungheria: vittoria della magiara Zsoka Csikos, prima in 3’50″12, davanti alla connazionale Emese Kohalmi, seconda in 3’51″42, a 1″30, mentre sale sul gradino più basso del podio la tedesca Caroline Heuser, terza in 3’52″34, a 2″22.