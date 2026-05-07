Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a Szeged

L’Italia si appresta a disputare la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocita, in programma a Szeged, in Ungheria, dall’8 al 10 maggio: sono 22 i convocati dell’Italia, che saranno in gara con 22 equipaggi, dei quali 14 in specialità olimpiche ed 8 in specialità non olimpiche

Nella canadese la coppia Carlo Tacchini/Gabriele Casadei sarà in gara nel C2 500, ma i due saranno al via anche nel C1 1000, mentre Olympia Della Giustina sarà al via sia nel C1 200 che nella specialità non olimpica del C1 500, così come Nicolae Craciun sarà al via nel C1 200 e nel C1 500, mentre Carlo Tacchini sarà in gara anche nel C1 5000.

Nel kayak maschile sfida interna tra Andrea Schera e Giacomo Rossi nel K1 1000, così come tra Samuele Burgo/Tommaso Freschi e Giacomo Cinti/Andrea Domenico Di Liberto nel K2 500, mentre nel K4 500 l’equipaggio azzurro sarà composto da Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolo Volo e Giovanni Francesco Penato.

Nel kayak femminile Lucrezia Zironi ed Agata Fantini saranno al via nel K1 500, mentre nel K2 500 le imbarcazioni azzurre saranno formate da Lucrezia Zironi/Giada Rossetti e da Sara Daldoss/Meshua Marigo, infine nel K4 500 l’equipaggio sarà composto da Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti e Meshua Marigo.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA

SPECIALITÀ OLIMPICHE

K1 1000 M: Andrea Schera | Giacomo Rossi

K2 500 M: Samuele Burgo, Tommaso Freschi | Giacomo Cinti, Andrea Domenico Di Liberto

K4 500 M: Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolo Volo, Giovanni Francesco Penato

C1 1000 M: Gabriele Casadei | Carlo Tacchini

C2 500 M: Gabriele Casadei, Carlo Tacchini

K1 500 W: Lucrezia Zironi | Agata Fantini

K2 500 W: Lucrezia Zironi, Giada Rossetti | Sara Daldoss, Meshua Marigo

K4 500 W: Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti, Meshua Marigo

C1 200 W: Olympia Della Giustina

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

K1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto

K1 500 M: Achille Spadacini | Alessio Campari

K1 200 W: Lucrezia Zironi

C1 200 M: Nicolae Craciun

C1 500 M: Nicolae Craciun

C1 5000 M: Carlo Tacchini

C1 500 W: Olympia Della Giustina