Canoa
Canoa velocità, la tappa di Coppa del Mondo a Szeged si chiude con le gare sui 5000
La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, andata in scena a Szeged, in Ungheria, si è chiusa con le classiche gare di fondo, sulla distanza dei 5000 metri: l’Italia non ha preso parte a queste gare, chiudendo il proprio impegno nella sessione mattutina.
Nel C1 5000 femminile domina la magiara Zsofia Katalin Csorba, vittoriosa in 28:19.71, davanti alla tedesca Carlotta Loske, alla piazza d’onore in 28:38.76, a 19.05, ed alla cilena Maria José Mailliard, sul gradino più basso del podio in 28:42.79, a 23.08.
Nel C1 5000 maschile assolo dell’iberico Jaime Duro, che taglia il traguardo in 24:53.31, andando a precedere il magiaro Balazs Adolf, secondo in 25:26.34, a 33.03, ed il ceco Robin Hirsch, che completa il podio con il crono di 25:46.14, a 52.83.
Nel K1 5000 femminile la gara è più combattuta ed a spuntarla è la svedese Melina Andersson, prima in 24:46.25, che batte la magiara Emese Kohalmi, seconda in 24:52.99, a 6.74, la quale brucia sul traguardo la spagnola Estefania Fernandez, terza in 24:53.59, a 7.34.
Nel K1 5000 maschile la gara si risolve al culmine di una lunga sfida, che vede il successo del lusitano Fernando Pimenta, che la spunta in 21:55.97, bruciando il danese Mads Brandt Pedersen, alla piazza d’onore in 21:57.45, a 1.48, mentre completa il podio il sudafricano Hamish Lovemore, terzo con il tempo di 22:12.01, a 16.04.