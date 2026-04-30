Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurri

A pochi giorni dalla conclusione del collegiale di Sabaudia (Latina), previsto fino a martedì 5 maggio, sono stati diramati i convocati dell’Italia per le prime due tappe della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocita, in programma a Szeged, in Ungheria, dall’8 al 10 maggio, ed a Brandeburgo, in Germania, dal 14 al 17 maggio.

Per il doppio impegno ravvicinato viene confermato praticamente in blocco il gruppo al lavoro in questi giorni: sono 22 i convocati dell’Italia per entrambi gli appuntamenti del massimo circuito internazionale. Nutrito il settore del kayak, composto da 12 uomini e 6 donne, mentre il comparto della canadese conta 3 uomini ed una sola donna.

L’Italia, in questo caso, riparte dalla consolidata coppia Carlo Tacchini/Gabriele Casadei, da Nicolae Craciun e dalla giovane, in rapida ascesa, Olympia Della Giustina. Per quanto concerne il comparto del kayak, invece, tra gli uomini spiccano i nomi di Andrea Domenico Di Liberto e Samuele Burgo, mentre nel settore femminile saranno presenti Lucrezia Zironi e Meshua Marigo/Irene Bellan.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Prima (Szeged, 8-10 maggio) e seconda (Brandeburgo, 14-17 maggio) tappa di Coppa del Mondo

KAYAK MASCHILE

FIAMME GIALLE SEZ. CANOA: Achille SPADACINI, Federico ZANUTTA, Nicolò VOLO, Giovanni Francesco PENATO, Francesco LANCIOTTI, Samuele BURGO, Andrea SCHERA

C.S. CARABINIERI: Giacomo CINTI, Giacomo ROSSI

G.S. FIAMME AZZURRE: Andrea Domenico DI LIBERTO

C. C. ANIENE: Tommaso FRESCHI

KCS KAYAK CREMONA SPORT: Alessio CAMPARI

KAYAK FEMMINILE

G.S. FIAMME AZZURRE: Lucrezia ZIRONI, Meshua MARIGO, Giada ROSSETTI, Sara DALDOSS

GR. SP. FIAMME ORO: Irene BELLAN

GR. SP. MARINA MILITARE: Agata FANTINI

CANADESE MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Carlo TACCHINI, Gabriele CASADEI, Nicolae CRACIUN

CANADESE FEMMINILE

GR.SP. FIAMME ORO: Olympia DELLA GIUSTINA