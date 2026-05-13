Canoa velocità, l’Italia cerca conferme in Coppa del Mondo a Brandeburgo

Si sposta dall’Ungheria alla Germania la carovana della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: la seconda tappa del massimo circuito internazionale si terrà a Brandeburgo da giovedì 14 a domenica 17 maggio, con l’Italia che spera di confermare almeno la bontà di quarto fatto nelle acque magiare.

In Germania, infatti, l’Italia sarà al via con gli stessi 22 azzurri visti in gara in Ungheria nella prima tappa, anche se potrebbe esserci qualche cambiamento sulle imbarcazioni multiple, dato che si tratta dell’ultimo appuntamento internazionale prima degli Europei, in programma a metà giugno in Portogallo.

L’Italia proverà a confermare a Brandeburgo soprattutto i due podi nelle specialità olimpiche, ottenuti da Gabriele Casadei, che ha chiuso terzo nel C1 1000 e poi è arrivato secondo, assieme a Carlo Tacchini, nel C2 500. Attesa anche per la prestazione di Olympia Della Giustina nel C1 200.

Se questi sono gli obiettivi della canadese, per quanto concerne il kayak sono ancora di più gli atleti chiamati a confermare quanto fatto a Szeged: nel settore femminile focus sul K2 500 di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, quinte in Ungheria.

Nel settore maschile, invece, sembra aver trovato il giusto equilibrio la composizione del K4 500 maschile, che dopo il ritiro di Manfredi Rizza, ha schierato a Szeged il quartetto formato da Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolo Volo e Giovanni Francesco Penato.