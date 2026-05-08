Calcio femminile: la Juve vuole la sicurezza della Champions nel penultimo turno di Serie A. Ultima chiamata per il Genoa

Un penultimo atto dai contorni infuocati. Non mancheranno gli spunti d’interesse in vista del fine settimana dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato pronto a vivere la sua ventunesima giornata nonostante la vittoria dello scudetto già conquistata aritmeticamente dalla Roma.

Diamo un veloce sguardo alla classifica. Al momento le capitoline viaggiano ovviamente in solitaria con 49 punti, mentre l’Inter, già certa del secondo posto, si trova al secondo posto con 43 punti. Al terzo c’è invece la Juventus, al momento con cinque timbri di distanza dalla Lazio. In coda a serio rischia è invece il Genoa, ultimo a quota 10, quattro lunghezze meno rispetto alla penultima della classe Ternana.

In virtù della situazione, appare evidente che uno dei match più interessanti del lotto sarà quello che vedrà confrontarsi Juventus ed Inter, con le bianconere seriamente intenzionate a mettere in ghiaccio lo spot per la prossima Champions League. Parallelamente l’altra disputa da prendere in considerazione sarà quella tra Lazio e Ternana: da una parte le biancocelesti sperano di vincere per mettere pressione alla Vecchia Signora, soprattutto in caso di sconfitta delle detentrici del titolo, mentre dall’altra le umbre andranno a caccia di un risultato positivo per evitare di riavvicinarsi dalla graticola in classifica.

Occhio ovviamente anche al Genoa, alle prese con una vera e e propria ultima chiamata da vivere con la Fiorentina, una delle squadre più incostanti di questa stagione. Completano il quadro le neo Campionesse d’Italia della Roma, pronte a sfidare il Sassuolo a Reggio Emilia, Milan-Parma e Napoli-Como.