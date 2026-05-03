Calcio, l’Inter batte il Parma ed è Campione d’Italia! Frena la Juve, male il Milan

E’ la notte dell’Inter. Rispettando i favori del pronostico, la squadra di Christian Chivu ha battuto 2-0 il Parma, conquistando matematicamente il ventunesimo scudetto della sua storia e vincendo dunque la Serie A 2025-2026 di calcio. Tifosi in delirio a San Siro, preludio di una notte in cui le celebrazioni continueranno per tutta la città.

Partita davvero mai in discussione quella dei nerazzurri, i quali hanno messo a referto due reti per tempo. Il primo guizzo è arrivato recupero della prima ripresa grazie al sigillo di Marcus Thuram. Poi, a dieci minuti dal triplice fischio, a siglare la rete della sicurezza ci ha pensato Henrikh Mkhitaryan.

Nella lotta Champions nessuna ha saputo approfittare del pareggio del Como, ieri frenato dal Napoli. Ha perso addirittura quota il Milan, clamorosamente battuto in trasferta dal Sassuolo, abile ad imporsi per 2-0 sfruttando i goal di Domenico Berardi (5’) e Arman Lauriente (47’) in un match complicatosi al 24’ del primo tempo per il diavolo, complice l’espulsione di Tomori.

Mezzo passo falso anche della Juventus che, invece, non è andata oltre l’1-1 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro un Verona retrocesso in Serie B. A passare in vantaggio per primi sono stati gli scaligeri grazie al timbro di Kieron Bowie al trentaquattresimo minuto di orologio, mentre i bianconeri hanno ripristinato gli equilibri con Dusan Vlahovic, ritornato a sorridere dopo il lunghissimo stop per infortunio. Pari a reti bianche inoltre tra Bologna e Cagliari. Domani, lunedì 4 maggio, il programma si completerà con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.