Calcio, Atalanta vittoriosa a San Siro contro il Milan, la Roma tiene vive le ambizioni europee nel 36° turno di Serie A

Si è chiuso il sipario sui cinque incontri andati in scena oggi, validi per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Riflettori puntati soprattutto su San Siro, dove il Milan ospitava l’Atalanta nel match di cartello del turno. A imporsi sono stati i bergamaschi, capaci di espugnare la “Scala del calcio” con un convincente 3-2.

La formazione orobica ha indirizzato la gara già nel primo tempo, colpendo due volte nel giro di mezz’ora: ad aprire le marcature è stato Ederson al 7’, seguito dal raddoppio firmato da Zappacosta al 29’. Nella ripresa la Dea ha poi dato l’impressione di chiudere definitivamente i conti grazie al gol di Raspadori al 51’, che ha portato il punteggio sullo 0-3.

Solo nel finale il Milan ha avuto una reazione, più dettata dall’orgoglio che realmente capace di riaprire il confronto. I rossoneri hanno accorciato le distanze con Pavlovic all’88’, prima del calcio di rigore trasformato da Nkunku al 90+4’. Troppo tardi, però, per evitare una sconfitta che lascia invariata la situazione di classifica del Diavolo, fermo a 37 punti al quarto posto. L’Atalanta, invece, sale a quota 58, consolidando la propria posizione nelle zone europee della graduatoria.

A quota 37 punti resta anche la Roma, protagonista di una rocambolesca vittoria per 3-2 sul campo del Parma. Al “Tardini” sono stati i giallorossi a sbloccare l’incontro al 22’ con Malen, ma la reazione dei ducali è arrivata a inizio ripresa grazie al pareggio di Strefezza al 47’.

Il finale di gara si è trasformato in un autentico thriller sportivo. Il Parma sembrava aver completato la rimonta con il gol di Keita all’87’, ma nei minuti di recupero la partita ha cambiato nuovamente volto. Al 90+4’ Rensch ha ristabilito la parità, poi l’espulsione di Britschgi ha lasciato gli emiliani in inferiorità numerica. Infine, al 90+11’, il calcio di rigore trasformato ancora da Malen ha regalato ai capitolini tre punti pesantissimi.

Negli altri incontri della giornata, da segnalare il pareggio a reti inviolate tra Fiorentina e Genoa, il netto successo della Cremonese sul Pisa (3-0) — costretto a chiudere la sfida in nove uomini — e la vittoria esterna del Como sul campo del Verona. A decidere il match del “Bentegodi” è stata la rete di Douvikas al 71’.