Calcio a 5: i playoff della Serie A sono stati rinviati a destinarsi. Tricolore in sospeso

Dopo il posticipo della scorsa settimana, la Divisione Calcio a 5 comunica sul suo sito ufficiale addirittura il “congelamento” dei playoff scudetto a data da destinarsi. Al momento quindi non si sa quando partiranno le serie dei quarti di finale: primo atto verso la strada che porta al tricolore.

Questo il comunicato integrale della della Divisione Calcio a 5

“La Divisione Calcio a 5, con riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n° 1 del 01.07.2025, n° 33 del 15.09.2025 e n° 1064 del 11.05.2026, preso atto del dispositivo n° 0141 della Corte Federale d’Appello del 14.05.2026, preso atto della volontà espressa della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI avverso l’esito del predetto dispositivo, ritenuto opportuno attendere l’eventuale esito del predetto Collegio, dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare dei playoff scudetto della Serie A KINTO. In tale ambito nel confermare la volontà della Divisione Calcio a 5 di mantenere quanto definito dal citato Comunicato Ufficiale n° 33 in termini di modalità di effettuazione delle gare dei playoff entro il termine della stagione sportiva, si rimanda ad un successivo Comunicato Ufficiale per la definizione delle date”.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Sono ufficiali invece le date relative al playout salvezza fra Active Network e Fortitudo Pomezia: la gara di andata sarà in programma il 23 maggio al PalaLavinium di Pomezia, ritorno previsto per sabato 30 a Orte; entrambi i match inizieranno alle ore 19.