Bellinzona-Carì, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Dopo il terzo giorno di riposo, l’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada riprenderà domani, martedì 26 maggio 2026, quando si disputerà la sedicesima tappa, che aprirà la terza ed ultima settimana: partenza da Bellinzona ed arrivo a Carì dopo 113 km.

Sarà una frazione in linea che si snoderà tutta in Svizzera, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Claro, Osogna, Biasca, Malvaglia, Motto, Roccabella, Torre, Aquila, Ponto Valentino, Prugiasco, Leontica, Ludiano, Bodio, Giornico, Lavorgo, Faido e Campello.

La partenza fittizia è fissata alle ore 13.45, mentre la partenza reale è prevista per le ore 14.00, infine l’arrivo è calcolato tra le ore 17.01 e le ore 17.28. Di seguito tutte le località attraversate nel corso della tappa di domani dal Giro d’Italia 2026.

DOVE PASSA LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026

Martedì 26 maggio

Sedicesima tappa: Bellinzona-Carì (113 km)

Stato estero attraversato: Svizzera.

Cantoni attraversati: Canton Ticino.

Località attraversate: Bellinzona, Claro, Osogna, Biasca, Malvaglia, Motto, Roccabella, Torre, Aquila, Ponto Valentino, Prugiasco, Leontica, Ludiano, Bodio, Giornico, Lavorgo, Faido, Campello, Carì.