Enrico Zanoncello espulso al Giro d’Italia! Massima sanzione e cartellino: cos’è successo e l’entità della multa

Enrico Zanoncello è stato espulso dal Giro d’Italia 2026 al termine della quindicesima tappa, che si è conclusa nel pomeriggio odierno a Milano. Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber ha ricevuto la massima sanzione prevista a causa di una scorrettezza commessa durante la volata di gruppo, regolato dal francese Paul Magnier alle spalle dei quattro fuggitivi di giornata. La giuria ha notato che il 28enne ha deviato dalla corsia scelta durante lo sprint e ha messo in pericolo un altro corridore con una testata.

L’atleta danneggiato è Robert Donaldson (Jayco-AlUla), che è infatti caduto nelle fasi calde che hanno portato alla conclusione della frazione nel capoluogo lombardo. Il veneto è stato estromesso da questa edizione della Corsa Rosa, dove era riuscito anche ad agguantare una top-10 (nono nella sesta tappa conclusasi a Napoli), ha ricevuto un cartellino giallo (che verrà portato dietro nel corso dell’intera stagione) e gli sono stati tolti 13 dei 14 punti accumulati durante le due settimane.

Enrico Zanoncello dovrà pagare anche una multa di 500 franchi svizzeri (circa 550 euro), a chiusura di una serie di penalità decisamente pesanti e che condizioneranno l’intera annata agonistica del 28enne, capace di vincere quattro gare nel corso della sua carriera da professionista.