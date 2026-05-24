Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier riprende il ciclamino, Vingegaard doppio leader

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata da una fuga da lontano, che è clamorosamente riuscita ad arrivare a Milano beffando i velocisti. Tra i big non ci sono stati scossoni, con i tempi neutralizzati in occasione del penultimo passaggio: il danese Jonas Vingegaard resta al comando della classifica generale e indossa la maglia rosa.

Jonas Vingegaard conserva anche la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa, il portoghese Afonso Eulalio vesta il bianco del miglior giovane, mentre il francese Paul Magnier è tornato al comando della graduatoria a punti. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 30″ 59:12:56

2 2 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 2:26

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 18″ 2:50

4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 3:03

5 5 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 3:43

6 6 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:22

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46

8 8 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 5:22

9 9 – Gee-West Derek Lidl – Trek 5:41

10 10 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 6:13

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 2 ▲1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 145

2 1 ▼1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 131

3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 78

4 4 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 71

5 5 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 70

6 6 – Segaert Alec Bahrain – Victorious 62

7 17 ▲10 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 62

8 7 ▼1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 60

9 8 ▼1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 60

10 86 ▲76 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 58

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 161

2 2 – van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 77

3 3 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 75

4 4 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 72

5 5 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 63

6 6 – Rubio Einer Movistar Team 53

7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 51

8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 32

9 9 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 30

10 10 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 25

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 Eulalio Afonso Bahrain Victorious 59:12:22

2 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:56

3 2 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 03:47

4 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 04:32

5 2 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 09:07

6 1 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 11:51

7 1 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 11:59

8 2 Kench Josh Groupama-FDJ United + 41:30

9 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 42:35

10 1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 46:27