Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Milano, arriva la fuga. Trionfa Dversnes Lavik davanti a tre italiani

Doveva essere volata, ma l’insindacabile verdetto della strada ha riservato una conclusione decisamente diversa da quella più attesa. Il norvegese Fredrik Dversnes Lavik della Uno-X Mobility vince in volata la quindicesima tappa del Giro d’Italia, Voghera-Milano di 157 chilometri.

Il corridore scandinavo brucia allo sprint Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta e Martin Marcellusi della Bardiani CSF 7 Saber. I tre, insieme a Mattia Bais, sono protagonisti della fuga di giornata e riescono ad arrivare fino in fondo anche grazie a un’azione del gruppo poco efficace.

Il gruppo dei velocisti arriva al traguardo con un ritardo di 57”. A regolarlo Paul Magnier della Soudal Quick-Step che grazie al piazzamento ottenuto scavalca Jhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG e si riprende la maglia ciclamino. Il francese precede altri velocisti blasonati come Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets.

Si piazzano in Top 10 il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team, il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team e il francese Paul Penhoët della Groupama – FDJ United. Completa l’ottima prova per i colori azzurri il decimo posto ottenuto da Luca Mozzato della Tudor Pro Cycling Team.

ORDINE DI ARRIVO QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA