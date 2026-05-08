Basket: Trento-Milano, il big match per decidere i playoff

L’ultima domenica della Serie A Unipol 2025/26 promette quaranta minuti ad altissima tensione, con tutte le gare in contemporanea alle ore 17 e un solo verdetto ancora da emettere: chi sarà l’ottava squadra qualificata ai playoff. La regular season ha già consegnato il primato alla Virtus Olidata Bologna, mentre Germani Brescia, EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia, Bertram Derthona Tortona, UNA Hotels Reggio Emilia e Pallacanestro Trieste hanno già il pass in tasca. Restano invece appese a un filo le speranze di Openjobmetis Varese e Dolomiti Energia Trento, separate da appena due punti e protagoniste dell’incrocio decisivo di questa ultima giornata.

Gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Bologna e Trento. Alla Segafredo Arena, la capolista ospita Varese in una sfida che per i lombardi vale una stagione intera: la squadra biancorossa deve vincere per essere certa di giocare i playoff, indipendentemente da quanto accadrà altrove. Trento, invece, attende Milano in casa sapendo di non avere alternative: serve il successo contro l’Olimpia e contemporaneamente una sconfitta di Varese per completare la rimonta e strappare l’ottavo posto. Sullo sfondo restano anche gli intrecci per la griglia playoff: in caso di arrivo a pari punti tra Milano e Brescia, sarebbero i lombardi a chiudere secondi; se invece Trieste e Varese terminassero appaiate, sarebbero proprio i varesini a conquistare il settimo posto relegando i giuliani all’ottava posizione.

Dietro la lotta playoff, diversi confronti serviranno a definire gerarchie e accoppiamenti. Brescia riceve il già retrocesso Banco di Sardegna Sassari con l’obiettivo di blindare il secondo posto, mentre Venezia ospita Tortona in uno scontro diretto tra due squadre già certe della postseason ma ancora interessate a migliorare il proprio piazzamento. Anche Treviso-Reggio Emilia pesa parecchio: gli emiliani devono difendere il quinto posto dagli assalti di Tortona, con il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. A Trieste, invece, i padroni di casa affrontano Cremona per consolidare la loro posizione e magari approfittare di eventuali passi falsi altrui.

Più rilassato il clima nelle altre sfide, anche se non mancheranno motivazioni e orgoglio. Napoli e Udine si affrontano con entrambe le squadre già salve e fuori dalla corsa playoff, in un confronto che servirà soprattutto a chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi. La retrocessione aritmetica di Sassari, maturata dopo il ko interno contro Bologna nel penultimo turno, ha infatti già certificato la permanenza in Serie A di Nutribullet Treviso Basket e Acqua S.Bernardo Cantù. Tutto il resto, invece, sarà deciso in un pomeriggio da vivere col fiato sospeso, con classifiche che potrebbero cambiare possesso a ogni canestro.