Basket: AEK Atene-Rytas Vilnius è la finale di Champions League

La Final Four di Basketball Champions League 2025-2026, che già si era ritrovata senza la Joventut Badalona come squadra di casa, finisce per avere una finale senza spagnole. A giocarsi il titolo della principale coppa FIBA sono, infatti, i lituani del Rytas Vilnius e i greci dell’AEK Atene. Sconfitti rispettivamente La Laguna Tenerife e Unicaja Malaga. Questa è appena la terza volta nella storia della coppa che non ci sono spagnole in finale, ed è anche la prima di una lituana e la terza dell’AEK.

Nella prima semifinale successo del Rytas (nel quale giocano un paio di ex “italiani”, Arturas Gudaitis e Jordan Carolina) che non arriva nella maniera netta che farebbe ritenere il punteggio, ma anzi è un lento costruire contro un altro gruppo di ex di serie A (Fitipaldo, Huertas, Shermadini, Doornekamp). Momento decisivo: nel terzo quarto l’affondo di Jerrick Harding per il 57-47, nell’ultimo l’aiuto decisivo proprio di Gudaitis e di Sargiunas, con Tenerife praticamente incapace di reale reazione. Finale: 87-69.

Nella seconda semifinale le cose, se possibile, vanno pure peggio per l’Unicaja, che contro l’AEK Atene (che, sempre a proposito di ex italiani, ha Nunnally, Bartley, Charalampopoulos e Kuzminskas) finisce per trovarsi già sotto 21-37 con Nunnally e Bartley in grado di mettere numerosissimi canestri importanti nell’arco della serata. A Malaga non basta un Kendrick Perry che è forse l’unico realeargine alle velleità dell’AEK, in una serata generale da 23/64 dal campo.

Sarà dunque sabato che, a Badalona, le due squadre si contenderanno la coppa. Diverso il palmares: l’AEK, oltre ad aver raggiunto in passato anche la finale di Eurolega, ha anche vinto due volte la Coppa Saporta, mentre il Rytas è stato due volte campione di EuroCup, nel 2016 e nel 2019.