Basket, Serie A: penultima giornata tra playoff e corsa salvezza

Penultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket e a 80’ dalla fine dei giochi molto è già stato scritto. In chiave playoff, infatti, a Varese manca la matematica per staccare l’ultimo biglietto per i quarti di finale, con le altre sette formazioni già certe della post season. In fondo, invece, è spalle al muro Sassari, che con la rimonta in classifica di Treviso è obbligata a battere le prime due della classe per sperare nella salvezza.

Tutte le partite della ventinovesima giornata si giocheranno domenica con palla a due alle ore 17 e, dunque, guardiamo le varie situazioni e i vari incroci. La top 4 della classifica vede certe Bologna, Brescia, Milano e Venezia, ma decisive saranno Sassari-Bologna, Cremona-Venezia, Tortona-Brescia e Milano-Trieste nella corsa ad assicurarsi uno dei primi due posti – che significano potenziali semifinali con il fattore campo a favore – e decidere gli eventuali accoppiamenti in semifinale.

Alle loro spalle, come detto, un posto certo ai playoff lo hanno Tortona, Reggio Emilia e Trieste, mentre Varese deve difendere i quattro punti di vantaggio su Cremona, Udine, Napoli e Trento. Delle sfide che aspettano Tortona e Trieste abbiamo già detto, con Reggio Emilia che affronta Napoli, mentre Varese è ferma questo weekend e, dunque, sarà interessata ai risultati che arriveranno dagli altri campi.

Napoli, infatti, deve espugnare Reggio Emilia per restare in corsa playoff, così come Cremona deve vincere con Venezia, mentre Udine e Trento si sfideranno in un derby del Nord-Est che vedrà la vincente restare in corsa, mentre l’altra dirà addio ai sogni di gloria. Come detto, poi, attenzione alla salvezza, dove Cantù (18 punti) ospita Treviso (16), mentre Sassari (14) come detto ospiterà la Virtus. Per i sardi l’unico risultato possibile è la vittoria, altrimenti è retrocessione matematica (nel confronto diretto con Treviso è in negativo, ndr.).