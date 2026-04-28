Basket: Fenerbahce, Olympiacos e Panathinakos vincono gara-1 dei playoff di Eurolega

Hanno preso il via i playoff di Eurolega 2025/26 e nella serata di oggi erano tre i match in programma. Aspettando Real Madrid-Hapoel Tel Aviv di domani sera, dunque, a scendere in campo sono state Fenerbahce-Zalgiris, Olympiacos-Monaco e Valencia-Panathinaikos. E se Fener e Olympiacos confermano il fattore campo senza problemi, mentre a Valencia colpaccio del Pana.

FENERBAHCE ISTANBUL – ZALGIRIS KAUNAS 89-78

Dura un quarto la resistenza dello Zalgiris Kaunas sul campo del Fenerbahce, nel match che ha inaugurato i playoff di Eurolega. I lituani, infatti, partono bene, guidano il match nei primi minuti, ma nel finale del primo quarto arriva la prima fiammata dei turchi per il 25-20 con cui si va al primo stop. Per il Kaunas è l’inizio della fine, perché nel secondo parziale gli ospiti non trovano più soluzioni offensive e il Fenerbahce può scappare via, chiudendo il primo tempo sul 47-29. Prova a riaprire il match lo Zalgiris nel terzo quarto, dove i lituani trovano di nuovo la via del canestro e tornano a -8 alla fine del terzo quarto. Ma il Fenerbahce dà una nuova accelerata all’inizio dell’ultimo parziale e a quel punto i turchi controllano, pur con un nuovo tentativo lituano, e si impongono 89-78, con 26 punti di Biberovic per il Fener e 24 di Williams-Goss per il Kaunas.

OLYMPIACOS PIREO – AS MONACO 91-70

Grande equilibrio al Pireo, dove la sfida tra Olympiacos e Monaco inizia all’insegna dei francesi, capaci di reggere l’urto contro la forte formazione greca e, anzi, di chiudere addirittura in vantaggio il primo parziale per 20-19. Risponde l’Olympiacos nella seconda parte del primo tempo, ma pur passando avanti non trova l’allungo, con un primo tempo dalle percentuali non altissime e le due formazioni che si alternano in vantaggio. Solo nel finale di tempo i greci trovano un parziale e vanno al riposo avanti 45-36. Continuano a correre i greci, mentre Mike James e compagni faticano a tenere il ritmo dei padroni di casa e si va all’ultimo stop con l’Olympiacos avanti 66-51. Alza bandiera bianca il Monaco e l’Olympiacos passeggia fino alla sirena imponendosi 91-70, con 20 punti di Vezenkov per i greci e 19 punti di James per il Monaco.

VALENCIA – PANATHINAIKOS ATENE 67-68

La prima fiammata del match arriva già nel primo quarto, quando Nunn e Lessort firmano il +10 per il Panathinaikos in casa del Valencia. Provano a reagire gli spagnoli, ma i greci mantengono il vantaggio, gestiscono e chiudono i primi 10 minuti sul 15-23. C’è maggior equilibrio nei secondi dieci minuti, con gli ospiti che mantengono il vantaggio, mentre il Valencia limita al massimo i danni, riduce di un solo punto il gap e va al riposo con il Panathinaikos in vantaggio 32-39. Continuano a fare la parte della lepre i greci, anche se il Valencia non alza bandiera bianca e, seppur faticando, resta relativamente in scia agli ospiti. Si va, così, all’ultimo stop con il Pana avanti 49-54. Un parziale di 6-0 riporta completamente gli spagnoli in partita e a 2’18” dalla sirena due liberi di Reuvers chiudono definitivamente la rimonta del Valencia. TJ Shorts riallunga per il Pana, ma si lotta punto a punto e a 27” dalla fine gli spagnoli impattano di nuovo il punteggio. A 2”1 dalla sirena fallo subito da Nunn, che va sulla lunetta, sbaglia il primo libero, segna il secondo e +1 Pana. Non riesce l’ultimo assalto del Valencia e il Panathinaikos si impone 67-68, con 21 punti di Nunn per il Panathinakos e 15 di Montero per il Valencia.