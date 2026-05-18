Basket, l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0. Brescia impatta la serie con Trieste

Nessuna sorpresa nel secondo atto delle serie playoff Olimpia Milano-Reggiana e Brescia-Trieste, con le favorite che si impongono davanti al pubblico amico in gara-2 dei quarti di finale della Serie A 2025-2026 di basket maschile. I meneghini difendono il fattore campo e volano sul 2-0 portandosi ad un passo dal passaggio del turno, mentre la Germani reagisce al ko interno di due giorni fa e pareggia i conti sull’1-1.

Partiamo dalla vittoria casalinga ad Assago dell’Olimpia di coach Peppe Poeta, che ha regolato Reggio Emilia con il punteggio di 77-65 scappando via nel primo tempo con un massimo vantaggio di +14 e contenendo grazie ad un ultimo sforzo collettivo negli ultimi minuti il tentativo di rimonta degli ospiti (tornati anche a -2 sul 63-61). Top scorer un brillante Shavon Shields da 19 punti in 24 minuti di gioco, mentre dall’altra parte non bastano quattro uomini in doppia cifra per la Reggiana.

Torna in equilibrio invece il confronto al meglio delle cinque partite tra Brescia e Trieste, con i ragazzi guidati da coach Matteo Cotelli che hanno vinto gara-2 sul parquet casalingo del PalaLeonessa con lo score di 90-82 andando in fuga nel primo tempo grazie ad un lungo parziale di 32-12 (dal 7-13 al 39-25) per poi rispondere colpo su colpo ai friulani nella seconda metà del match riuscendo quindi a fare corsa di testa fino alla sirena finale. MVP uno strepitoso Miro Bilan da 22 punti e 11 rimbalzi in 25 minuti, mentre non sono stati sufficienti tra le fila di Trieste i 21 punti con 4/7 dall’arco di Colbey Ross (autore del canestro decisivo in gara-1).