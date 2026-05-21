Basket, nel weekend ad Atene si gioca la Final Four di Eurolega. Chi la spunterà tra Olympiacos, Fenerbahce Istanbul, Real Madrid e la sorpresa Valencia?

E’ tempo di Final Four per l’Eurolega di basket! Nel weekend alle porte quattro squadre si giocheranno il titolo di campione d’Europa nella splendida cornice dell’OAKA di Atene (Grecia), con due semifinali in programma venerdìmentre la finalissima sarà domenica 24 maggio: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende per la massima competizione continentale per club.

La prima semifinale – prevista alle ore 17:00 ora italiana – vede l’Olympiacos Pireo affrontare il Fenerbahce Istanbulcampione in carica. Gli ellenici hanno eliminato nei quarti di finale l’AS Monaco con un netto 3-0, con i monegaschi che comunque navigavano in acque poco tranquille sia sul fronte squadra che su quello societario. La compagine biancorossa di Atene punta a tornare sul trono d’Europa dopo averlo solo sfiorato nelle ultime annate quando hanno centrato sì la Final Four ma non sono mai riusciti a sollevare il trofeo complici le sconfitte in semifinale o in finale come nel caso del 2023 contro il Real Madrid. La dirigenza ha puntato su un ex giocatore NBA come Evan Fournier, con Sasha Vezenkovpronto a colpire da qualsiasi posizione e Thomas Walkup a dettare i ritmi di gioco. Di fronte ci sarà il Fenerbahce Istanbul che punta al bis in Eurolega, con Sarunas Jasikevicius in panchina a guidare un gruppo che nonostante la partenza di Marko Guduric ha trovato in Nicolò Melli un leader in campo a trascinare i compagni. Nei quarti di finale i turchi hanno estromesso per 3-1 i lituani dello Zalgiris Kaunas grazie ai punti pesanti di Khem Birch, ai rimbalzi di Melli e alle fiammate di Wade Baldwin.

Nell’altra semifinale – palla a due alle ore 20:00 ora italiana – avremo invece un derby tutto spagnolo tra il Real Madrid e quella che possiamo definire la sorpresa di quest’annata ovvero il Valencia. I Blancos di ‘Don’ Sergio Scariolo vogliono riscattare l’uscita anticipata nella passata stagione oltre alla sconfitta nell’atto conclusivo del 2024 contro il Panathinaikos Atene. Fari puntati sul talentuoso playmaker Facundo Campazzo e sull’esperienza di un veterano come Sergio Llull – match-winner nel 2023 contro l’Olympiacos Pireo – oltre alla fisicità di Walter Tavares, mentre Gabriele Procida proverà a ritagliarsi qualche minuto. Il Real si troverà di fronte però il Valencia che ha sorpreso tutti staccando il pass per i playoff e soprattutto eliminato nei quarti il Panathinaikos Atene pur essendo sotto 0-2, con il ‘Pana’ che avrebbe giocato la Final Four da padroni di casa all’OAKA. Valencia si presenta senza nulla da perdere, con Jean Montero top scorer nelle sfide decisive ben supportato da Braxton Key e Kameron Taylor al pari dell’italo-americano Darius Thompson.