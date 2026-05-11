Basket, i migliori italiani nelle statistiche della regular season di Serie A 2025-2026

Andiamo a ricapitolare in questa sede chi tra gli italiani si è meglio espresso nel corso della Serie A 2025-2026 in ciascuna delle principali voci statistiche che compongono i tabellini che siamo abituati a vedere ogni sabato (oppure ogni domenica, a seconda delle situazioni).

Nota tecnica: dai dati sono escluse, per ragioni riconducibili ai regolamenti LBA-FIP, le prestazioni dei giocatori di Trapani nel periodo in cui hanno disputato quella parte di stagione a Trapani. Ciò perché, con l’annullamento dei risultati, sono state di conseguenza annullate anche tutte le statistiche in merito. Tutte le statistiche sono su media per gara.

Punti realizzati

1 Amedeo Della Valle (Brescia) 17,1 in 27 partite

2 Mirza Alibegovic (Udine) 12,8 in 25 partite

3 Giordano Bortolani (Cantù) 2,7 in 27 partite

4 Leonardo Totè (Milano/Napoli) 11,3 in 18 partite

In assoluto non ci sono altri italiani nei primi 50 realizzatori del campionato. Della Valle è anche il terzo includendo l’intero novero dei giocatori della Serie A.

Valutazione

1 Amedeo Della Valle (Brescia) 19 in 27 partite

2 Saliou Niang (V. Bologna) 12,6 in 27 partite

3 Momo Diouf (V. Bologna) 12,4 in 28 partite

4 Leonardo Totè (Milano/Napoli) 12,3 in 18 partite

5 Davide Casarin (Cremona) 12,1 in 27 partite

Va annotato come Della Valle, il miglior italiano per valutazione, sia anche il terzo in tutta la Serie A. Ma anche l’unico presente nelle prime 39 posizioni. I successivi, da Niang a Casarin, si trovano dal 40° al 45° posto, e Davide Alviti, il sesto, è 49°. A ognuno le proprie riflessioni in tema, a partire dalle attuali discussioni circa un possibile passaggio da 6+6 a 7+5 che si è trasformato nel muro contro muro di LBA, FIP e GIBA.

Rimbalzi totali

1 Saliou Niang (V. Bologna) 5,1 n 27 partite

2 Momo Diouf (V. Bologna) 4,6 in 28 partite

3 Amedeo Tessitori (Venezia) 4,6 in 28 partite

4 Davide Alviti (Varese) 4,5 in 27 partite

5 Davide Casarin (Cremona) 4,3 in 27 partite

Rimbalzi difensivi

1 Davide Alviti (Varese) 3,6 in 27 partite

2 Momo Diouf (V. Bologna) 3,3 in 28 partite

3 Amedeo Tessitori (Venezia) 3,3 in 28 partite

4 Davide Casarin (Cremona) 3,1 in 27 partite

5 Riccardo Moraschini (Cantù) 3,1 in 27 partite

Rimbalzi offensivi

1 Saliou Niang (V. Bologna) 2,2 in 27 partite

2 Leonardo Totè (Milano/Napoli) 1,4 in 18 partite

3 Luca Vincini (Sassari) 1,4 in 28 partite

4 Grant Basile (Cantù) 1,4 in 28 partite

5 Amedeo Tessitori (Venezia) 1,3 in 28 partite

Saliou Niang è l’11° miglior rimbalzista in attacco del campionato.

Assist

1 Davide Casarin (Cremona) 5,2 in 27 partite

2 Amedeo Della Valle (Brescia) 4,9 in 27 partite

3 Alessandro Pajola (V. Bologna) 4,6 in 19 partite

4 Andrea De Nicolao (Cantù) 3,6 in 28 partite

5 Michele Ruzzier (Trieste) 3,3 in 28 partite

Casarin, Della Valle e Pajola sono quarto, settimo e decimo assoluti.

Palle recuperate

1 Alessandro Pajola (V. Bologna) 1,6 in 19 partite

2 Riccardo Rossato (Trapani/Reggio Emilia) 1,4 in 14 partite*

3 Amedeo Della Valle (Brescia) 1,2 in 27 partite

4 Davide Alviti (Varese) 1 in 27 partite

5 Giovanni Veronesi (Cremona) 0,9 in 25 partite

Pajola è quinto e Rossato settimo nella classifica assoluta.

*Dai dati sono escluse le partite giocate a Trapani per le ragioni sopracitate

Palle perse

1 Davide Casarin (Cremona) 2,9 in 27 partite

2 Amedeo Della Valle (Brescia) 1,8 in 27 partite

3 Alessandro Pajola (V. Bologna) 1,6 in 19 partite

4 Davide Alviti (Varese) 1,5 in 27 partite

5 Andrea Calzavara (Udine) 1,5 in 27 partite

Statistica “al contrario” che include numerose casistiche la cui codificazione è contenuta nei rulebook della FIBA.

Stoppate

1 Guglielmo Caruso (Napoli) 0,8 in 26 partite

2 Leonardo Totè (Milano/Napoli) 0,8 in 18 partite

3 Momo Diouf (V. Bologna) 0,8 in 28 partite

4 Paul Biligha (Tortona) 0,6 in 27 partite

5 Leonardo Okeke (Cantù) 0,4 in 22 partite

Falli commessi

1 Davide Casarin (Cremona) 3,4 in 27 partite

2 Matteo Librizzi (Varese) 3,3 in 27 partite

3 Rccardo Rossato (Trapani/Reggio Emilia) 3,1 in 14 partite*

4 Luca Vincini (Sassari) 3,1 in 28 partite

5 Giovanni Veronesi (Cremona) 2,8 in 28 partite

*Dai dati sono escluse le partite giocate a Trapani per le ragioni sopracitate

Falli subiti

1 Andrea Calzavara (Udine) 4,3 in 27 partite

2 Davide Casarin (Cremona) 4 in 27 partite

3 Amedeo Della Valle (Brescia) 3,9 in 27 partite

4 Leonardo Totè (Milano/Napoli) 3,8 in 18 partite

5 Amedeo Tessitori (Venezia) 3,1 in 28 partite

Plus-minus

1 Riccardo Rossato (Trapani/Reggio Emilia) 6,1 in 14 partite*

2 Amedeo Della Valle (Brescia) 5,3 in 27 partite

3 Saliou Niang (V. Bologna) 5,2 in 27 partite

4 Alessandro Pajola (V. Bologna) 4,1 in 19 partite

5 Giampaolo Ricci (Milano) 4 in 28 partite

Il plus-minus indica quanti punti in più o in meno realizza la squadra con quello specifico giocatore in campo.

*Dai dati sono escluse le partite giocate a Trapani per le ragioni sopracitate

Percentuale totale da due

L’unico italiano indicato è Davide Casarin con il 49,3% in 27 partite, secondo i criteri scelti dalla LBA.

Percentuale totale da tre

1 Giampaolo Ricci (Milano) 42,7% in 28 partite

2 Amedeo Della Valle (Brescia) 38,5% in 27 partite

3 Tomas Woldetensae (Reggio Emilia) 39,5% in 28 partite

4 Giordano Bortolani (Cantù) 38% in 28 partite

5 Davide Alviti (Varese) 37,4% in 27 partite

Premesso che il numero di tiri da tre (ma anche da due, in lunetta e totale) a partire dal quale si conta la statistica non è indicato dalla LBA, Ricci è il secondo miglior tiratore del campionato.

Percentuale totale ai tiri liberi

1 Amedeo Della Valle (Brescia) 93,5% in 27 partite

2 Tommaso Baldasso (Tortona) 88,9% in 28 partite

3 Saliou Niang (V. Bologna) 75,3% in 27 partite

4 Momo Diouf (V. Bologna) 71,8% in 28 partite

5 Amedeo Tessitori (Venezia) 68,2% in 28 partite

Della Valle è il secondo miglior tiratore dalla lunetta del campionato, Baldasso il quinto.

Percentuale totale al tiro

1 Giordano Bortolani (Cantù) 47,6% in 27 partite

2 Davide Casarin (Cremona) 45,8% in 27 partite

3 Davide Alviti (Varese) 43,9% in 27 partite

4 Giovanni Veronesi (Cremona) 41% in 25 partite

5 Amedeo Della Valle (Brescia) 40,8% in 27 partite

Bortolani è il decimo migliore in questa graduatoria a livello assoluto.