Basket, Melli trascina il Fenerbahce in Eurolega. Dominio Olympiacos, Hayes-Davis fa impazzire il Panathinaikos

Sono tre le partite della serata di Eurolega. I campioni in carica del Fenerbahce si avvicinano sempre di più alle Final Four, portandosi sul 2-0 nella serie contro lo Zalgiris Kaunas. La squadra turca si è imposta per 86-74, mettendo in ghiaccio il successo con il +18 all’intervallo (51-33). Il grande protagonista è stato Nicolò Melli, miglior marcatore del Fenerbahce con 17 punti, ma importanti anche il contributo di Nando De Colo (16) e Tarik Biberovic (15); mentre allo Zalgiris non sono bastati i 16 punti di Moses Wright e Azuolas Tabelis.

Tutto facile per l’Olympiacos, che passeggia in gara-2 contro il Monaco. I greci dominano e vincono addirittura 94-64 grazie ad un clamoroso secondo quarto da 31-8 in favore dei padroni di casa. Gli ospiti vivono una serata terribile, culminata anche con l’espulsione di un nervosissimo Mike James. Olympiacos trascinato dai soliti Sasha Vezenkov ed Evan Fournier, che hanno messo a referto 21 e 16 punti.

Succede di tutto tra Valencia e Panathinaiko e l’eroe di gara-2 è Nigel Hayes Davis. L’americano segna il canestro decisivo sulla sirena del supplementare, regalando la vittoria ai greci per 107-105 e il 2-0 nella serie. Una partita ancora emozionante, una sfida bellissima e sempre in equilibrio. Dopo il botta e risposta tra Taylor e Osman dall’arco, entrambe le squadre mancano il colpo del ko e si arriva all’overtime. Succede ancora di tutto con Hayes-Davis che firma il +2, poi Braxton pareggia a cinque secondi dalla fine, ma ancora l’americano firma il canestro che fa impazzire il Pana. Non solo il canestro della vittoria, ma anche una partita clamorosa da 27 punti, con il Panathinaikos guidato anche dai 19 di Kendrick Nunn; mentre al Valencia non bastano i 21 punti di Jean Montero e i 18 di Sergio De Larrea.

RISULTATI QUARTI DI FINALE EUROLEGA 2026 (30 APRILE)

Fenerbahce – Zalgiris Kaunas 86-74 (serie 2-0)

Olympiacos – AS Monaco 94-64 (serie 2-0)

Valencia – Panathinaikos 105-107 d.t.s (serie 0-2)