Basket, Trieste perde con Nymburk ed è eliminata dalla Champions League

Termina l’avventura della Pallacanestro Trieste nella Basketball Champions League. Con una giornata d’anticipo la squadra italiana è infatti sicura di non poter passare alla fase successiva. Fatale è stata l’ultima sconfitta, la quarta consecutiva, in casa dei cechi dell’Era Nymburk, che si sono imposti con il punteggio di 82-76. Con una sola vittoria all’attivo, quella alla prima che aveva fatto ben sperare contro Gran Canaria, Trieste infatti non ha più possibilità di chiudere nelle prime due posizioni ed ora le energie andranno tutte sul campionato, dove deve riscattare subito il pesantissimo ko dell’ultimo turno contro Reggio Emilia.

A Trieste non sono bastati i 19 punti di Jahmi’us Ramsey, i 17 di Jarrod Uthoff (anche 8 rimbalzi) e poi anche la doppia doppia di Mady Sissoko, che ha messo a referto 12 punti e 11 rimbalzi. Nymburk ha trovato in Goran Filipovic il migliore con 21 punti, mentre sono stati 16 quelli di J.T Shumate.

Un ottimo primo tempo quello di Trieste, trascinata dai canestri di Ramsey e Uthoff. La squadra italiana. infatti, ha chiuso avanti di cinque punti all’intervallo. Al rientro dalla pausa lunga, però, la partita cambia completamente e l’inerzia gira totalmente in favore dei cechi. Nymburk, trascinato da Filipovic, trova un parziale di 27-10 e ribalta l’incontro. Trieste ha provato a reagire negli ultimi dieci minuti e si è anche avvicinata nel finale, ma Nymburk ha risposto a tutti gli assalti triestini, chiudendo alla fine per 82-76.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ERA NYMBURK – PALLACANESTRO TRIESTE 82-76 (18-19, 19-23, 27-10, 18-24)

Nymburk: Santos Silva, Filipovic 21, Nejezchleb, Svoboda 4, Perkins 14, Bohacik 11, Kriz 4, Shumate 16, Lawrence 5, Rylich 5, Hruban 2

Trieste: Toscano-Anderson 6, Martucci, Cinquepalmi, Deangeli 4, Uthoff 17, Ruzzier 10, Sissoko 12, Candussi 6, Iannuzzi 2, Ramsey 19