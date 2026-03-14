World Baseball Classic, definiti i pitcher partenti di Italia e Porto Rico

Dopo un lungo momento in cui Francisco Cervelli ha nascosto le proprie carte, anche l’Italia ha definito chi lancerà dall’inizio nei quarti di finale del World Baseball Classic contro Porto Rico a Houston. Sul monte da partente ritorna Samuel Aldegheri, che nell’esordio contro il Brasile ha firmato il record italiano al Classic per quanto riguarda gli strikeout, in numero di 8.

Per il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a ricoprire questo ruolo in MLB, ai Los Angeles Angels, un’altra grande soddisfazione, ma corroborata dal fatto di trovarsi in grandissima fiducia. E questa volta i lanci potranno essere molti di più: nell’eliminazione diretta, infatti, il conto massimo possibile aumenta da 65 a 80 per i quarti.

Dall’altra parte, invece, a lanciare ci sarà Seth Lugo, 36 anni, di Shreveport, Louisiana, già membro della squadra portoricana che fu seconda nel 2017. Facente parte dei Kansas City Royals dal 2024 (fu scelto al 34° giro dai New York Mets con la chiamata numero 1032 al draft 2011), in MLB ha un record di 64-47 con ERA di 3.49 e 954 strikeout.

All Star nel 2024, anno nel quale è stato insignito del Gold Glove Award, ha già lanciato per quattro riprese contro la Colombia con tre strikeout. Lugo, che pure è americano, ha deciso di giocare per Porto Rico perché il nonno da parte paterna era proprio portoricano. Si tratta del secondo più esperto giocatore in squadra, con i suoi 36 anni: di più ne ha solo il capitano, il catcher Martin Maldonado.