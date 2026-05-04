Badminton
Badminton, la Cina vince la Thomas Cup. Uber Cup alla Corea del Sud
Ad Horsens, in Danimarca, si sono concluse Thomas & Uber Cup Finals 2026 di badminton: assegnati i titoli mondiali a squadre al culmine di due finali tiratissime. Nel settore femminile la Uber Cup va alla Corea del Sud, che batte la Cina per 3-1, mentre nel comparto maschile la Thomas Cup va alla Cina, che piega la Francia per 3-1.
La finale della Uber Cup premia la Corea del Sud, che piega la Cina per 3-1. Sudcoreane in vantaggio con An Se Young che batte Wang Zhi Yi per 21-10 21-13, ma le cinesi pareggiano con Liu Sheng Shu/Tan Ning, che superano Jeong Na Eun/Lee So Hee per 21-15 21-12. Sudcoreane di nuovo avanti con Kim Ga Eun, che piega Chen Yu Fei per 21-19 21-15, infine il punto decisivo arriva per merito di Baek Ha Na/Kim Hye Jeong, che rimontano Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, battute per 16-21 21-10 21-13.
L’ultimo atto della Thomas Cup sorride alla Cina, che regola la Francia per 3-1. Cinesi avanti con Shi Yu Qi, che piega Christo Popov per 21-16 16-21 21-17, ma i transalpini pareggiano con Alex Lanier, che regola Li Shi Feng per 21-13 21-10. La Cina torna a condurre grazie a Weng Hong Yang, che la spunta contro Toma Junior Popov con lo score di 22-20 20-22 21-19, infine il punto della vittoria arriva per merito di He Ji Ting/Ren Xiang Yu, che superano Eloi Adam/Leo Rossi per 21-13 21-16.
THOMAS & UBER CUP FINALS BADMINTON 2026
Uber Cup – Finale
Cina-Corea del Sud 1-3
Wang Zhi Yi-An Se Young 10-21 13-21
Liu Sheng Shu/Tan Ning-Jeong Na Eun/Lee So Hee 21-15 21-12
Chen Yu Fei-Kim Ga Eun 19-21 15-21
Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian-Baek Ha Na/Kim Hye Jeong 21-16 10-21 13-21
Han Yue-Sim Yu Jin non disputata
Thomas Cup – Finale
Cina-Francia 3-1
Shi Yu Qi-Christo Popov 21-16 16-21 21-17
Li Shi Feng-Alex Lanier 13-21 10-21
Weng Hong Yang-Toma Junior Popov 22-20 20-22 21-19
He Ji Ting/Ren Xiang Yu-Eloi Adam/Leo Rossi 21-13 21-16
Liang Wei Keng/Wang Chang-Christo Popov/Toma Junior Popov non disputata