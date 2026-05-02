Badminton, Cina-Danimarca e Francia-India sono le semifinali alle Thomas Cup Finals

Ad Horsens, in Danimarca, anche per le Thomas Cup Finals 2026 di badminton vanno in scena tutti i quarti di finale: sarà una doppia sfida tra Europa ed Asia a caratterizzare i tie del penultimo atto. Le semifinali, infatti, saranno Cina-Danimarca e Francia-India: la Cina è l’unico Paese ancora in corsa sia nella Thomas Cup che nella Uber Cup.

Nella parte alta del tabellone è netta l’affermazione della Cina, che piega per 3-0 la Malesia, e nel penultimo atto la sfida sarà con i padroni di casa della Danimarca, che superano al termine di tie molto equilibrato, la Thailandia, sconfitta per 3-1.

Nella parte bassa del main draw sono invece molto più netti i successi della Francia, che liquida con un netto 3-0 il Giappone, e dell’India, che sconfigge con un risultato senza appello Cina Taipei, schiantata sempre con il punteggio di 3-0.

THOMAS CUP FINALS BADMINTON 2026

Quarti di finale

Cina-Malesia 3-0

Thailandia-Danimarca 1-3

Francia-Giappone 3-0

India-Cina Taipei 3-0