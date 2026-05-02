Badminton: Cina, è ancora caccia alla doppietta tra Thomas e Uber Cup. Francia e Corea del Sud finaliste

In archivio le semifinali della Thomas Cup e della Uber Cup a Horsens, per quel che concerne quelli che sono i veri e propri campionati mondiali de facto nel badminton. Nella Thomas Cup, la competizione maschile, la finale è una sfida intercontinentale; non così nella Uber Cup femminile.

Nella Thomas Cup sono molto facili i successi di Cina e Francia su Danimarca e India. Due netti 3-0, nei quali solo Johannesen per la Danimarca cerca in qualche modo di allungare la questione per la compagine cinese, a caccia del secondo successo consecutivo.

Così come è a caccia del ripetersi la Cina femminile in Uber Cup, che però non avrà il ripetersi della finale del 2024. Questo perché ci si mette di mezzo la Corea del Sud, che trova un bel 3-1 sull’Indonesia dopo una lotta non banale.

Per la Cina al maschile in caso di vittoria sarebbe il dodicesimo successo, al femminile il diciassettesimo. Nella Thomas Cup, inoltre, qualora la Francia dei Popov riuscisse a prevalere sarebbe una storica prima volta, ed è storica già così con la prima finale. Anche per la Corea del Sud può essere il primo trionfo.

RISULTATI DELLE SEMIFINALI

THOMAS CUP

Cina-Danimarca 3-0

Shi-Antonsen 21-16 21-5

Li-Johannesen 21-19 18-21 21-9

Liang/Wang-Astrup/Rasussen 21-18 21-17

Francia-India 3-0

C. Popov-Shetty 21-11 21-9

Lanier-Srikanth 21-16 21-18

T. J. Popov-Prannoy 21-19 21-16

UBER CUP

Cina-Giappone 3-0

Wang-Yamaguhi 21-23 21-11 21-16

Chen-Miyazaki 21-11 22-20

Liu/Tan-Fukushima/Matsumoto 21-18 21-14

Corea del Sud-Indonesia 3-1

An-Wardani 21-19 21-5

Sim-Wiryawan 19-21 19-21

Baek/Lee-Kusuma-Pratiwi 21-16 19-21 21-15

Jeong/Kim-Rose/Setianingrum 21-16 21-18