Marcell Jacobs: “Il 2026 sarà un anno di transizione. Con Camossi abbiamo trovato la via giusta”

Marcell Jacobs sarà uno dei personaggi più attesi nella serata di giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, tappa valevole per la Diamond League. Lo sprinter azzurro, che effettuerà il suo debutto stagionale sui 100 metri a Savona il 20 maggio, dovrà affrontare sul rettilineo della pista romana degli avversari estremamente competitivi come Noah Lyles, Jordan Anthony e Letsile Tebogo quando mancheranno due mesi al grande obiettivo dell’estate, rappresentato dai Campionati Europei di Birmingham.

“Con Paolo Camossi abbiamo trovato la via giusta. Ora bisogna rompere il ghiaccio e vedremo all’esordio a Savona che Marcell sarò. Questo sarà un anno di transizione, l’appuntamento importante sarà l’Europeo. Se si vince, sarebbe il terzo di fila“, le parole del campione olimpico di Tokyo 2021 riportate da Ansa a margine della presentazione ufficiale dell’evento.

Jacobs, tornato da quest’anno sotto la guida di Paolo Camossi, ha aggiunto: “Il Golden Gala per me è sempre stato un tabù, ogni anno che ho provato a farlo in questo periodo non ci sono mai riuscito, quindi per me il primo vero obiettivo è andare sui blocchi di partenza. A parte gli scherzi sono molto contento, dopo Savona sarà la mia seconda gara e quindi avrò già rotto un po’ il ghiaccio. Quello che cerco è trovare il mio feeling e correre bene. Poi ci sono gli avversari e saranno fortissimi, ma io sono in casa e cercherò di dare il 1000 per cento“.

Sulle molteplici difficoltà fronteggiate negli ultimi anni: “Ci sono abituato, nella mia vita ho sempre dovuto combattere contro qualcosa. Ma io guardo sempre la mia strada e non mi faccio toccare da situazioni che non posso controllare. Le sofferenze ci sono sempre, vanno solo sapute gestire. La vita alla fine è un’onda e devi saper guidare con la barca giusta. Sicuramente sono diverso oggi rispetto agli anni precedenti, credo che l’obiettivo della vita sia migliorare ogni anno che passa, non fare dei passi indietro ma avanti. Sono migliorato in tutto, non solo a livello sportivo ma anche come uomo e come anima. Sono un uomo migliore, una persona migliore e un atleta migliore“.