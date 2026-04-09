Atletica, Keely Hodgkinson sarà in gara al Golden Gala sui 400 metri

Al Golden Gala Pietro Mennea 2026 di atletica leggera, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, sarà presente anche la campionessa olimpica degli 800 metri, la britannica Keely Hodgkinson, che sarà in gara sui 400 metri piani.

La 24enne di Manchester non ha mai partecipato al Golden Gala finora, ma a Roma ha vinto l’oro agli Europei del 2024: in carriera vanta l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’argento a Tokyo 2021, la conquista di tre medaglie ai Mondiali outdoor (due argenti ed un bronzo), e di un oro indoor, tutto sugli 800 metri.

Il nome della britannica va ad aggiungersi a quelli di Noah Lyles nei 100, di Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred ed Amy Hunt sui 200, e degli azzurri Mattia Furlani, Nadia Battocletti e Andy Diaz. L’evento sarà valido come quarta tappa della Wanda Diamond League 2026.