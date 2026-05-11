Furlani e Iapichino pronti per il debutto stagionale all’aperto: primo esame in Diamond League a Shanghai

Saranno due i rappresentanti italiani che prenderanno parte alla tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Shanghai. Il massimo circuito itinerante di atletica leggera comincia dunque in Asia con un doppio appuntamento in terra cinese (il 23 maggio sarà il turno di Xiamen) che vedrà protagonisti tanti big internazionali tra cui gli azzurri Mattia Furlani e Larissa Iapichino.

Le due stelle del salto in lungo italiano saranno di scena infatti sulla pedana di Shanghai per quello che sarà il loro debutto stagionale all’aperto quasi due mesi dopo aver conquistato l’argento ai Campionati del Mondo indoor di Torun. La gara maschile non sarà valida per la Diamond League (nell’ottica della classifica generale che determinerà i qualificati alle Finals di Bruxelles), mentre il concorso femminile metterà in palio i primi punti della regular season verso la conquista dell’ambito ‘Diamante’.

Furlani, campione iridato outdoor in carica, troverà a Shanghai diversi avversari di alto profilo come il giovane fenomeno bulgaro Bozhidar Saraboyukov, l’australiano Liam Adcock ed i giamaicani Wayne Pinnock e Tajay Gayle. Campo partenti piuttosto interessante anche nel lungo femminile, con Iapichino che sfiderà la colombiana Natalia Linares e soprattutto il quartetto statunitense composto da Lex Brown, Claire Bryant, Quanesha Burks e Monae’ Nichols.

Italia a parte, il primo atto della nuova Diamond League ospiterà alcune stelle globali del calibro di Armand Duplantis nel salto con l’asta, Faith Kipyegon nei 5000 metri, Shericka Jackson nei 200, Letsile Tebogo nei 100, Jessica Hull nei 1500, Karsten Warholm sulla distanza spuria dei 300 ostacoli e le prime due performer mondiali all-time dei 100hs Tobi Amusan e Masai Russell