Jasmine Paolini: “È dura superare questa sconfitta. Vorrei rigiocare il terzo match point…”

Si ferma già ai sedicesimi di finale l’avventura di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2026, vedendo sfumare quindi la possibilità di ripetere il clamoroso trionfo di un anno fa sulla terra battuta del Foro Italico. La tennista azzurra è stata sconfitta in rimonta sul centrale dalla belga Elise Mertens con lo score di 4-6 7-6 6-3, facendosi annullare ben tre match point nel secondo set e subendo un comprensibile contraccolpo psicologico nel terzo.

“È una sconfitta dura, soprattutto per il punteggio e per come è andata. Ma lei è una grande giocatrice. È solida. Penso che abbia giocato molto bene i punti importanti. Io, a volte, avrei potuto essere un po’ più intelligente. Quindi è dura, ma è il tennis e può succedere“, dichiara la trentenne toscana in conferenza stampa dopo il ko odierno a Roma.

“Mi sentivo bene ma ho giocato in modo altalenante i match point, specialmente il terzo: se tornassi indietro lo giocherei in maniera diversa, più aggressiva ma anche con tranquillità. È dura superare questa sconfitta perché sono in Italia. Avrei voluto giocare altre partite perché è bello farlo davanti a questo pubblico. Mi dà energia, ma oggi non è bastato“, prosegue la numero 1 d’Italia.

Sulla discesa nel ranking mondiale e l’uscita dalla top10 dopo quasi due anni: “È una conseguenza del livello espresso. Sto cercando di concentrami quando mi alleno fisicamente perché così posso recuperare il mio livello. Devo poi essere più lucida in certi momenti: il problema è che quest’anno non ho giocato tanti match di questo livello. Comunque già mi sento meglio rispetto ad un paio di mesi fa. Nella partita di oggi, al di là del risultato, in certi momenti mi sono sentita bene in campo, penso sia da questo che devo ripartire“.