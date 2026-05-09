Jasmine Paolini esce dalla top10: quante posizioni perde dopo la cambiale a Roma

Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla belga Elise Mertens ed è stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Dopo aver sofferto contro la francese Léolia Jenjean, la toscana si è inchinata ai sedicesimi di finale con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-3 e ha così dovuto salutare la terra rossa della Capitale. Il momento non è dei più semplici per la 30enne, che non è riuscita a invertire la rotta al WTA 1000 di Roma, dove oggi ha tra l’altro avuto a disposizione quattro match-point per proseguire la propria avventura.

L’azzurra era chiamata a onorare una cambiale da 1.000 punti in virtù del trionfo di dodici mesi fa, ma con il terzo turno ne ha portati a casa soltanto 65 e ha così lasciato sul piatto ben 935 punti. La 30enne ha già virtualmente perso cinque posizioni nel ranking WTA: era ottava prima degli Internazionali d’Italia, ora è già scivolato al tredicesimo posto con 2.787 punti ed è così uscita dalla top-10 della graduatoria internazionale.

Il piazzamento nella classifica potrebbe peggiorare: quattro giocatrici potrebbero infatti superarla in base al risultato che conseguiranno a Roma. La giapponese Naomi Osaka e la statunitense Iva Jovic dovrebbero raggiungere la finale (si isserebbero rispettivamente a 2.871 e 2.836 punti), mentre la russa Ludmilla Samsonova e la statunitense Madison Keys avrebbero bisogno di alzare al cielo il trofeo per superare la nostra portacolori (rispettivamente con 2.885 e 2.881 punti).

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA al 3 maggio: ottava con 3.722 punti.

Ranking WTA virtuale dopo l’eliminazione al terzo turno di Roma: 13ma con 2.787 punti.

Possibili sorpassi dopo Roma: Osaka e Jovic in caso di finale; Samsonova e Keys in caso di vittoria finale.