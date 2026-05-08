Antonella Palmisano apre la stagione, Francesco Fortunato in gara da ‘campione del mondo’: mezza maratona di lusso a Podebrady

Grande giornata di marcia a Podebrady (Cechia), storico tempio del tacco e punta che venerdì 8 maggio ospita una tappa del circuito internazionale dedicato alla specialità. Si gareggerà nella mezza maratona, la nuova distanza entrata in vigore lo scorso 1° gennaio e che sarà l’unica presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Grande attesa per la prima uscita stagionale su strada per Antonella Palmisano, che incomincerà ufficialmente il cammino verso gli Europei di Birmingham, dove si presenterà da detentrice del titolo continentale della ormai defunta 20 km.

La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha disputato una gara in questa annata agonistica (11:56.74 e personale sfiorato nei 3000 in sala ai Campionati Italiani Indoor) e si rimetterà in gioco dopo i raduni svolti a Siviglia e in Namibia, senza dimenticarsi di uno stato influenzale che l’ha condizionata nel mese di aprile. L’argento iridato della 35 km punta a essere grande protagonista in una località molto amata, dove ha trionfato in Coppa Europa nel 2017 e nel 2021. Tra le avversarie di riferimento spiccano la peruviana Kimberly Garcia (fresca di trionfo ai Mondiali a squadre di marcia su questa distanza) e l’ecuadoriana Paula Milena Torres (vincitrice della maratona di marcia a Brasilia).

Grande attesa per Lorenzo Fortunato, che si rimetterà in gioco dopo aver vinto la mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia disputati poche settimane fa in Brasile. Il pugliese, medaglia di bronzo agli Europei di Roma sui 20 km, dettò legge in terra sudamericana con il crono di 1h27:25 e punterà ad abbassarlo, inseguendo il podio su un percorso dove ha firmato il proprio personale nella 20 km nella passata stagione (1h18:16). L’azzurro dovrà fare i conti con il brasiliano Caio Bonfim (Campione del Mondo, già battuto a Brasilia), l’ecuadoriano Brian Pintado (Campione Olimpico al rientro da un infortunio), lo svedese Perseus Karlstroem (Campione d’Europa), i tedeschi Christopher Linke e Leo Kopp, l’ecuadoriano David Hurtado e il francese Aurelien Quinon.

Si gareggia in una giornata infrasettimanale perché oggi ricorre la Festa della Liberazione in Cechia. Presenti anche altri italiani: Michelle Cantò, Elisa Marini, Luigi Reis, Omar Moretti, Eleonora Giorgi, Andrea Cosi, Matteo Giupponi e Teodorico Di Fabio, mentre a livello giovanile ci sarà spazio per Serena Di Fabio (argento europeo tra le under 20) e Francesca Buselli.