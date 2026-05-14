Adriano Panatta critica Zverev: “Mi ha stufato! Fa i capricci come i bambini…”

Adriano Panatta, come suo solito, non ama analizzare il tennis ed i tennisti usando ampi giri di parole. Molto spesso, infatti, l’ex tennista romano non lesina critiche quando vuole punzecchiare qualcuno. Nelle ultime settimane uno dei suoi “bersagli” preferiti è diventato Alexander Zverev. Il tedesco, infatti, dopo aver perso a ripetizione contro Jannik Sinner, ha chiuso i suoi Internazionali di Roma contro Luciano Darderi in un match particolare con un 0-6 nel terzo parziale che non è andato giù al vincitore del Roland Garros 1976.

Le sue parole nel podocast “La Telefonata” riportate da TennisWorldItalia: “Alexander Zverev? Mi ha stufato! Ho visto gli highlights del match. Ormai per principio non lo guardo, mi ha stufato. Tanto so quello che fa. È capitato a tutti di vincere il primo set, perdere con quattro match point il secondo, ma non è che uno non gioca il terzo. Fa i capricci come i bambini. Darderi invece è stato bravo”.

Adriano Panatta prosegue nelle sue critiche al tedesco: “Ne ha combinate tante contro Luciano Darderi. Ci sta naturalmente non chiudere i match point, ma il terzo set non lo ha proprio giocato. Ha preso l’aereo mentalmente”.

Panatta ha infine elogiato Pellegrino, che ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un evento Masters 1000, cedendo al cospetto di Jannik Sinner. “Volevo spendere due parole su Pellegrino. La dignità di questo ragazzo… è entrato in campo contro il numero 1 del mondo sul Campo Centrale del Foro Italico e ha perso quattro game di fila. Si è messo lì con grande dignità e ha giocato una partita vera, non si è mai lamentato. Mi è piaciuto molto, è stato ineccepibile. Ha delle qualità, spero non sia una meteora” .