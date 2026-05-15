Francesco Bagnaia: “C’è da lavorare, a noi manca tanto grip”

Si conclude nel peggiore dei modi il venerdì spagnolo di Francesco Bagnaia. Nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale, il piemontese non è riuscito ad andare oltre la dodicesima casella, con un distacco di 350 millesimi dalla vetta. Il ducatista sarà quindi costretto a disputare domani il Q1 per cercare la migliore posizione nella griglia.

Come riportato da Motorsport.com, il due volte campione del mondo ha così commentato la sua giornata negativa: “Questa fino a due anni fa era una pista sulla quale riuscivo a fare tanta differenza nella gestione della gomma e nel riuscire a portare tanta velocità in curva. Adesso sappiamo che la situazione è cambiata e ci stiamo lavorando. Alla fine, la giornata non è così negativa come altre situazioni quest’anno, ma c’è molto da lavorare perché rispetto alle altre Ducati a noi manca tanto grip”.

“Gli altri sembra che riescano ad avere più grip, perché quando danno gas gli scivola meno. Io invece sono tanto sullo spin, più attaccato ai controlli e non riesco a trazionare. La cosa positiva è che sappiamo su cosa lavorare, ma non è facile perché qui il bilanciamento della moto è un po’ particolare a causa della carenza di grip, però ci lavoreremo”, ha poi continuato.

Le sensazioni per domani: “Sarà dura, soprattutto avendo usato tre soft oggi. Se si dovessero fare entrambe le gare con la soft, vorrebbe dire che ne avremmo a disposizione solo una per la Q1 ed una eventualmente per la Q2. Bisognerà essere bravi a gestire questa situazione, anche se ovviamente preferisco usarne due in Q1 e partire 12° piuttosto che magari essere 14° per preservarne una. Vedremo domani”.