24h Nürburgring, Yelloly svetta con Lamborghini nella ‘Top Q2’. 6° Verstappen

Nick Yelloly porta Lamborghini davanti a tutti nella seconda ‘ Top Qualifying’ della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Il britannico svetta nell’importante turno cronometrato, determinante per stabilire le dodici unità che alle 13.35 si contenderanno la pole position.

La Lamborghini Huracan GT3 EVO2 ha fatto la differenza nel finale al termine di un turno segnato dall’impatto contro le barriere ad ‘Hatzenbach’ da parte della Mercedes AMG GT3 EVO n. 80 Winward Racing di Maro Engel. L’auto che ha controllato le prove di ieri dovrà automaticamente scattare dalla 20ma posizione dopo aver mostrato un ottimo passo nella ‘Top Qualy 1’.

Secondo posto per l’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport di Christian Krognes davanti alla Porsche n. 911 Manthey di Ayhancan Güven, fino all’ultimo in lotta per riuscire a strappare un posto tra i migliori della graduatoria.

Ottimo turno per le due Ford Mustang di HRT: la n. 64 di Arjun Maini e la n. 67 di Dennis Olsen. Le due unità americane hanno firmato il quarto ed il quinto posto regolando Max Verstappen (Winward Racing Mercedes n. 3) e Christian Engelhart (Konrad Lamborghini n. 7).

Verstappen è stato a lungo in vetta grazie al primo giro veloce, l’olandese non è riuscito a replicarsi nei minuti conclusivi. Il n. 3 dello schieramento non potrà in ogni caso effettuare la Top Q3, riservata ai piloti che non hanno preso parte alle prime due sessioni di qualifica (Top Q1 oppure Top Q2).

Le sette auto citate raggiungeranno la Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi, l’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 16 Scherer Sport PHX, la Mercedes AMG GT3 EVO n. 47 KCMG, la BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 84 Red Bull ABT, vetture già qualificate grazie ai risultati ottenuti durante le gare del Nürburgring Endurance Series 2026.

Out tanti altri protagonisti oltre alla Mercedes n. 80 Winward Racing. In merito segnaliamo HRT Ford n. 65 (9° posto assoluto), Schubert Motorsport n. 77 (10°), ROWE Racing BMW n. 99 (13°) e Lionspeed GP Porsche n. 24 (19°).