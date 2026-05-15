24h Nürburgring, la pioggia segna la Q2. Domani la lotta per la pole

Si conclude sotto la pioggia la prima giornata della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. L’evento tedesco, parte intagrante dell’Intercontinental GT Challenge, ha visto oggi le prime due sessioni di ‘Qualifiche’, un turno preparatorio in vista della vera lotta per la pole che commenteremo domani (venerdì 15 maggio) con le ‘Top Qualifying’.

La Mercedes AMG GT3 EVO n. 80 Team RAVENOL ha firmato il best lap della giornata. Il riferimento di Fabian Schiller, siglato nel pomeriggio durante la Q1 in condizioni di pista asciutta, non è stato migliorato nel turno serale, segnato dalla pioggia.

La BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing, in seconda posizione in Q1, ha fatto segnare il best lap nella Q2. Kelvin van der Linde si è attestato davanti alla Porsche n. 24 Lionspeed GP di Laurin Heinrich ed alla 992 GT3-R EVO n. 991 Manthey di Thomas Preining.

La Q2 ha permesso a tutti di provare l’Inferno Verde sotto la pioggia battente e soprattutto di notte. Primi giri al buio automaticamente anche per Max Verstappen (Verstappen Racing Mercedes n. 3), abile insieme ai propri rivali a concludere regolarmente il giro senza riportare danni alla propria auto.

Domani le due Top Qualifying che determineranno i sette equipaggi che successivamente si contenderanno la pole in una terza sessione. In totale saranno dodici le unità coinvolte: le migliori sette della Q2 e le cinque vetture che hanno già assicurato un posto grazie ai risultati ottenuti durante il 2026 nel Nürburgring Endurance Series (NLS).

In merito ricordiamo quindi la Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi, l’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 16 Scherer Sport PHX, la Mercedes AMG GT3 EVO n. 47 KCMG, la BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 84 Red Bull ABT. Assenti quindi al momento le Mercedes di Winward Racing: la n. 80 leader quest’oggi la n. 3 di Verstappen.