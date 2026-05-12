24h Nürburgring, Verstappen pronto alla vera sfida nell’Inferno Verde

Finalmente è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i due giorni della 24h del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l’evento più significativo dell’anno, una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest’anno come ampiamente annunciato vedrà anche Max Verstappen.

L’olandese sarà regolarmente al volante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing nella classe regina in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Auer, Daniel Juncadella e Jules Gounon.

Per il pilota di F1 sarà di fatto la sesta apparizione nell’entry list di un evento nell’Inferno Verde. Lo scorso anno corse due prove: una per ottenere il Permit ed una per testarsi con una GT3. Nell’occasione guidò una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing, il 28enne vinse insieme a Chris Lulham il nono round del Nürburgring Endurance Series (NLS).

Tutto diverso invece nel 2026 in cui ha disputato tre corse, ma con una Mercedes AMG GT3 EVO. Il costruttore tedesco è diventato il nuovo riferimento per il pilota Red Bull di F1, una decisione presa dopo la scelta di utilizzare un’AMG GT3 EVO nel GT World Challenge Europe Powered by AWS.

ADAC ha appositamente spostato NLS 2 per permettere a Verstappen di ‘allenarsi’ in vista della 24h. La prova fu vinta dalla Mercedes n. 3, successivamente squalificata per un errore nel conteggio delle gomme da usare durante il weekend (qualifiche + gara). La pausa forzata della F1 ha permesso al pluricampione del mondo di tornare in Germania per le due prove di qualificazione della 24h, nessuna delle due è stata però completata regolarmente.

La prima è stata infatti sospesa per la scomparsa in un incidente del pilota Juha Miettinen, mentre la seconda è stata compromessa da un problema tecnico a metà della competizione.

Ogni risultato diventa in ogni caso inutile in vista dell’unica corsa dell’anno che conta al Ring: la 24 Ore di questo fine settimana. Tutti i migliori equipaggi ed i vari costruttori sono attesi ai nastri di partenza, una lista partenti di primo profilo che purtroppo lo scorso anno è stata segnata da una scomoda concomitanza con la 6h del Glen dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e soprattutto la vicinanza di soli sette giorni con la 24h di Spa.

Verstappen ha tutte le carte in regola per lottare ad armi pari con i migliori. Mercedes insegue il primo successo nella prova tedesca dopo anni di tentativi falliti, dobbiamo infatti risalire al 2016 per l’ultima affermazione (la seconda totale).