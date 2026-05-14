24h Nürburgring, Mercedes in vetta in Q1 prima della pioggia. 3° Verstappen

Mercedes inaugura con il miglior tempo il fine settimana della 24h Nürburgring 2026. L’AMG GT3 EVO n. 80 Team Ravenol ha fatto la differenza con Fabian Schiller, abile nella seconda metà del turno a scavalcare la BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing di Raffaele Marciello ed il compagno di squadra Max Verstappen (Team Verstappen n. 3).

8:14.957 è stato il best lap della prima sessione di qualifica, la Mercedes n. 80 gestita come l’auto n. 3 dal Winward Racing ha preceduto di 3 secondi e 112 millesimi la BMW campione in carica. Subito all’attacco anche Verstappen, uno dei primi a scendere sotto il muro dei 8 minuti e 20 secondi.

Seguono nell’ordine la BMW n. 99 ROWE Racing e la Porsche n. 911 Manthey al termine di una sessione segnata dall’arrivo della pioggia nel finale. Il maltempo, con tanto di grandine, ha reso impossibile migliorare i riferimenti citati in precedenza.

Oggi dalle 20.00 alle 23.00 l’unico turno notturno in vista della competizione di sabato denominato ‘Q2‘. La prova cronometrata vedrà tutte le auto in azione, ma sarà interessante soprattutto per le classi ‘minori’ che non hanno accesso alla ‘Top Qualy’ di domani mattina, decisiva per stilare la griglia di partenza delle GT3 (SP-9).

Tra le auto presenti nella top class segnaliamo un incidente in Q1 a ‘Metzgesfeld’ per la Porsche n. 24 Lionspeed GP con Ricardo Feller alla guida. Problemi tecnici invece per la Ford n. 67 HRT, ferma poco prima di affrontare la curva di ‘Aremberg’.

Ricordiamo in ogni caso che alcune auto hanno già accesso all’ultima fase delle qualifiche di domani pomeriggio grazie ai risultati maturati durante gli eventi NLS di quest’anno. Nello specifico citiamo la Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi, l’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 16 Scherer Sport PHX, la Mercedes AMG GT3 EVO n. 47 KCMG, la BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 84 Red Bull ABT.