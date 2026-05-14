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In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano uno dei temi più caldi del paddock di Formula 1: il presunto interesse di Red Bull per Oscar Piastri. Secondo Luca, al momento si tratta soprattutto di normali dinamiche di mercato: infatti, fino a quando Max Verstappen non prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro, difficilmente il mercato piloti potrà davvero sbloccarsi. Nel frattempo, l’attenzione è tutta puntata sull’applicazione dell’ADUO e sugli sviluppi tecnici che potrebbero cambiare gli equilibri già dal mese di giugno. In una stagione così rivoluzionaria, basta un aggiornamento azzeccato per riscrivere completamente le gerarchie in pista.

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