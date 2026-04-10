Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a Rotterdam

Domenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e internazionali, infatti oltre ai Mondiali di marcia a squadre (in programma a Brasilia) si terranno anche diverse Maratone prestigiose in giro per l’Europa tra cui spiccano quelle di Milano, Parigi e Rotterdam.

Grande curiosità in chiave azzurra soprattutto per vedere in azione Yeman Crippa, atteso ai nastri di partenza della Schneider Electric Marathon parigina dopo aver dimostrato un ottimo stato di forma realizzando lo scorso 22 febbraio a Napoli il nuovo primato italiano di mezza maratona in 59:01. Si tratta di un esame molto importante per il 29enne trentino, reduce da alcune cocenti delusioni sulla distanza dei 42,195 chilometri.

Sesta Maratona della carriera per Crippa, che torna a correre sulle strade della capitale francese dopo il 25° posto dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’obiettivo di centrare un buon risultato a livello cronometrico e di piazzamento in una stagione che ha visto il connazionale Iliass Aouani portare il record nazionale sotto le 2 ore e 5 minuti grazie allo strepitoso tempo di 2h04:26 firmato a Tokyo il 1° marzo.

Al via sul fronte italiano anche Pietro Riva, argento nella mezza maratona degli Europei di Roma 2024 (dietro a Crippa), che disputerà a Rotterdam la seconda Maratona della carriera dopo il brillante debutto a Valencia nel dicembre 2024 in 2h07:37.