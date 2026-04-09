Massimo Stano battagliero per i Mondiali di marcia: “Torno dopo 10 mesi, curioso della maratona”

Massimo Stano sarà tra i grandi protagonisti dei Mondiali a squadre di marcia, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km si cimenterà nella neonata maratona del tacco e punta, i 42,195 km che non saranno presenti nel programma dei Giochi di Los Angeles 2028 (nel calendario a cinque cerchi è stata inserita soltanto la 21,097 km). In questa stagione sono cambiate le distanze e il fuoriclasse pugliese ha deciso di cimentarsi in quella più lunga, visto anche il suo trionfo nella ormai defunta 35 km ai Mondiali 2022.

Il 34enne ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Molto curioso di scoprire la maratona di marcia. Ci sono ‘soltanto’ sette chilometri in più rispetto alla ‘trentacinque’ e sarà necessario capire le dinamiche. Quello che mi contraddistingue di solito è l’istinto, la capacità di riuscire a leggere le gare durante il loro svolgimento“. L’azzurro non gareggia da ormai un anno: a maggio siglò il record del mondo della 35 km (2h20:43) e poi si cimentò sui 20 km a La Coruna (1h18:25) e sui 5000 in pista a Foligno (19:15.57), chiamandosi fuori dai Mondiali a causa di un problema fisico.

L’azzurro ha proseguito nella propria analisi: “È da dieci mesi che non gareggio, l’infortunio al bicipite femorale sinistro mi ha impedito di esserci ai Mondiali di Tokyo. Ho dovuto resettare tutto, ripartire da zero, la preparazione è cambiata e in questi casi emergono piccoli problemi che interrompono gli allenamenti. Non mi sento al 100%, ma se sono qui vuol dire che sono in una discreta forma e voglio portare il mio contributo alla squadra, c’è la possibilità di fare qualcosa di buono“.

Massimo Stano ha infatti dovuto fare i conti anche con qualche fastidio alla gamba destra, al ginocchio e al cavo popliteo: “Non ho particolari aspettative, parlando con il coach Patrick Parcesepe definirò la strategia, cercando anche di capire la mia condizione attuale. Sono curiosissimo anche di vedere cosa riesco a fare contro avversari di un certo calibro, a cominciare dal giapponese bronzo mondiale Hayato Katsuki. Voglio infilarmi nella mischia per dare il… massimo!“.