Atletica, l’Italia marcia nel futuro con Disabato e gli altri giovani talenti in gara ai Mondiali a squadre

Ultimi giorni di attesa in vista dei Mondiali di marcia a squadre 2026, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia. L’ambiziosa spedizione italiana, in assenza delle varie Antonella Palmisano, Valentina Trapletti e Alexandrina Mihai, si affida principalmente a Massimo Stano e Francesco Fortunato sulle nuove distanze (maratona e mezza maratona) introdotte da World Athletics per le categorie assolute.

La marcia azzurra guarda però al futuro e si presenterà nella capitale brasiliana (a quasi 1200 metri di altitudine) con diversi giovani emergenti chiamati a fare esperienza su un palcoscenico di livello globale in modo da arrivare più preparati ai grandi appuntamenti dei prossimi anni. Riflettori puntati in primis sul diciannovenne Giuseppe Disabato, al debutto assoluto con la maglia della Nazionale maggiore (farà la 21,097 km) dopo quattro stagioni di fila sul podio internazionale giovanile.

Sulla distanza doppia (42,195 km), ma in campo femminile, sarà interessante seguire anche la prestazione di Sofia Fiorini, 21enne aretina cresciuta esponenzialmente in questo primo scorcio di stagione con la doppietta tricolore a livello assoluto, prima in 3h27:19 nella maratona sotto il diluvio a fine gennaio e poi in 1h34:20 nella mezza di un mese fa.

Scendendo alla categoria Under 20, in cui è stata confermata la distanza dei 10 chilometri, la diciottenne abruzzese Serena Di Fabio può recitare un ruolo da protagonista nella competizione femminile in qualità di vice-campionessa europea juniores in carica, mentre nel settore maschile sperano di ottenere un piazzamento di prestigio sia il classe 2007 Alessio Coppola che il 2008 Nicolò Vidal.