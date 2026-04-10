Elisabetta Cocciaretto entusiasta: “Giocare in Italia con la maglia azzurra era un sogno!”

Elisabetta Cocciaretto rispetta il pronostico della vigilia e vince da favorita contro Moyuka Uchijima per 7-5 6-2 sulla terra rossa di Velletri, regalando all’Italia il primo punto nel confronto con il Giappone valevole per l’accesso alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026. La marchigiana, n.42 al mondo, ha piazzato lo strappo decisivo dal 5-5 del primo set conquistando un successo dall’enorme peso specifico in attesa del secondo match odierno che vede fronteggiarsi Jasmine Paolini e la n.133 WTA Himeno Sakatsume.

“Ma quanto è bello giocare in Italia! È stato un match duro, ma sognavo questo momento fin da quando ero una bambina. Ricordo di aver visto in tv le ragazze vincere in Sardegna e io che sognavo un giorno di poter essere una di loro. Per questo motivo oggi è come un sogno diventato realtà per me. Lo auguro a tutti i bambini che iniziano a giocare a tennis, perché è una sensazione fantastica. Adesso però è il momento di fare il tifo per Jasmine perché non abbiamo ancora completato il lavoro“, le parole di un’entusiasta Cocciaretto nell’intervista di rito in campo a fine partita.

Successivamente è stato intercettato da SuperTennis il suo allenatore Fausto Scolari: “Elisabetta ha ancora qualche timore nel provare qualche cambiamento in campo. Oggi, se devo essere sincero, non era la vetrina ideale per fare delle prove, ma le ha fatte e siamo stati sorpresi per la tenacia con cui è riuscita a realizzarli. Ha fatto il suo dovere e anche qualcosa di più“.

Il coach di Cocciaretto ha poi ripercorso questa prima parte di stagione, in cui è arrivata anche la gioia del titolo a Hobart: “Ci sono stati poi degli stop ma Elisabetta sta giocando molto bene, sta meglio fisicamente. Stiamo cercando di programmare la sua attività sempre più nel dettaglio. Stiamo lavorando tutti duramente, siamo fiduciosi“.