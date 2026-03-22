GT, Ferrari vince la 12h Sebring per la prima volta con la 296 GT3 EVO

Ferrari ha vinto di forza la 74ma edizione della 12 Ore di Sebring, secondo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026. La nuovissima 296 GT3 EVO ha ottenuto la prima affermazione della propria storia dopo una bellissima rimonta nei giri conclusivi da parte di Antonio Fuoco.

Il calabrese si è imposto sulla concorrenza recuperando dalla 7ma alla prima piazza in soli 20 minuti. L’ex vincitore della 24 Ore Le Mans ha fatto la differenza riuscendo nella tornata conclusiva a scavalcare l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 Heart of Racing di Tom Gamble.

Ferrari ed AF Corse ottengono quindi la prima affermazione stagionale in IMSA, Fuoco torna ad imporsi a Sebring dopo quanto ottenuto in passato con Cetilar Racing. Il nostro connazionale ha conquistato la categoria GTD (GT Daytona) con l’americano Simon Mann e con la francese Lilou Wadoux dopo aver rimediato nel corso della competizione ben tre penalità.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato in una nota: “La prima vittoria della 296 GT3 Evo è arrivata in una gara di particolare importanza per il panorama delle competizioni endurance, la 12 Ore di Sebring, nel secondo appuntamento dell’IMSA SportsCar Championship. Dopo il debutto della vettura a Daytona, nel mese di gennaio, a Sebring abbiamo raccolto un risultato notevole nella competitiva classe GTD che, fino alle fasi finali, ha visto i nostri piloti protagonisti di una grande prova per raggiungere tale traguardo. Complimenti ad AF Corse USA, ai piloti e a tutta la squadra che ha lavorato per estrarre al meglio il potenziale della vettura”.

La classifica assoluta di una delle corse automobilistiche più famose dell’anno è stata siglata dalla Porsche 963 n. 7 di Laurin Heinrich, Julien Andlauer e Felipe Nasr. L’equipaggio che a gennaio si è imposto anche nella Rolex 24 at Daytona ha regalato al costruttore teutonico la seconda gioia consecutiva tra i ‘bumps’ della Florida, la ventesima di sempre.

Porsche ha anche siglato la competizione in GTD PRO con la riconoscibile 992 GT3-R EVO n. 911 Manthey. Klaus Bachler è riuscito ad imposi per la terza volta in classe nella 12h Sebring in compagnia di Ricardo Feller e Thomas Preining.

La Ferrari 296 GT3 EVO, presentata lo scorso anno in occasione della 24h di Spa-Francorchamps, parteciperà regolarmente al FIA World Endurance Championship 2026 in LMGT3, come noto l’opening round sarà in quel di Imola domenica 19 aprile.