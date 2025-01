24h Daytona: Porsche si conferma e vince per la 20ma volta

Porsche ha ottenuto il successo nella 63ma edizione della Rolex 24 at Daytona, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il marchio di Stoccarda ottiene il ventesimo acuto nella storia grazie all’ottimo lavoro di Felipe Nasr/Nick Tandy/Laurens Vanthoor. La 963 ufficiale n. 7 svetta nello Stato della Florida imponendosi davanti a Tom Blomqvist/Colin Braun/Scott Dixon/Felix Rosenqvist (Shank Racing Acura n. 60) e l’auto gemella n. 6 di Mathieu Jaminet/Matt Campbell/Kevin Estre.

Porsche svetta nel finale dopo un giorno d’azione e tanti colpi di scena. BMW Motorsport ha tentato, dopo aver ottenuto la pole al giovedì con Dries Vanthoor, di impensierire il costruttore teutonico che negli ultimi giri ha dovuto lottare ad armi pari con le temibili Acura ARX-06 di Meyer Shank Racing.

La BMW n. 24 ha firmato la quarta piazza, mentre al quinto posto si è collocata la Cadillac V-Series.R n. 10 Wayne Taylor Racing. La squadra legata a General Motors ha perso prematuramente nell’evento la Cadillac n. 40 in seguito ad uno spettacolare incidente a 16h e 30 dalla fine, episodio che ha tolto dai giochi ben sette auto in pochi secondi.

In GT, invece, la Ford Mustang GT3 ottiene la prima gioia della propria storia grazie all’ottimo lavoro di Christopher Mies/Frédéric Vervisch/Dennis Olsen. Il tridente della vettura n. 65 ha vinto una lunga battaglia nel finale contro la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 3 e la BMW M4 GT3 EVO n. 1 Paul Miller Racing.

Chevrolet ha perso in GTD PRO, ma ha vinto in GT, la seconda classe di importanza per quanto riguarda le GT3. Il team AWA ha festeggiato nel ‘World Center of Racing’ dopo una prestazione perfetta da parte di Orey Fidani/Matt Bell/Marvin Kirchhöfer/Lars Kern. Menzione finale, invece, per la categoria LMP2 con l’affermazione dell’ORECA 07 Gibson n. 8 Tower Motorsport di John Farano/Sébastien Bourdais/Sebastian Alvarez/Job van Uitert